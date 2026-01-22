流感K分支流行率達9成…疾管署：部分民眾有抵抗力 但這原因須打疫苗

國內流感疫情持續升溫，感染專家表示，目前國內流感病毒型別為H3N2變異株「K分支」為主，並達9成。現有疫苗針對K分支保護力約1成，死亡率恐增加4至5倍。衛福部疾管署回應，K分支自去年下半年就在流行，部分民眾已有抵抗力，且疫苗仍對防止感染重症有效，呼籲高風險民眾仍盡速施打。

疾管署發言人林明誠表示，K分支在本流感季比例逐漸上升，持續約在8至9成波動，由於流感疫苗株是由世界衛生組織每年2月預估當年度流行趨勢訂定，但病毒在自然界會持續演化，K分支確實表現出較強的免疫逃脫能力，可能導致接種疫苗後仍有感染風險，但疫苗對預防重症仍具有顯著的交叉保護力。

林明誠說，關於抗病毒藥物，K分支並無明顯抗藥性提高跡象，現有公費藥物依然有效。為因應春節疫情，疾管署已規畫自1月20日起擴大公費抗病毒藥物的使用對象。目前國內流感疫苗剩餘量也已不多，呼籲長者等高風險族群應盡速接種，以有效降低感染後轉為重症的機率。

疾管署預估今年流感疫情將在春節前後迎來高峰，單周就診人次預估約在13萬至14萬。林明誠指出，雖然正值高峰期，但由於秋冬已有一波K分支流行，部分民眾已具備自然免疫力，加上多數人已接種疫苗，預期今年高峰規模可能較往年稍低。

新光醫院感染科主治醫師黃建賢表示，K分支屬新的突變，與今年度流感疫苗所選用的病毒株存在差異，初步評估疫苗對K分支的保護效力，已從原先預期的7成，下修至約1成。

值得關注的是，新病毒株往往伴隨較高的死亡率；一般季節性流感的死亡率約為千分之一，但在病毒重大變異或型別轉換時期，死亡率可能上升至千分之五左右，較往年高出4至5倍。但接種疫苗仍能產生交叉保護效果，有助於減輕感染後的症狀，降低重症發生率。因此，對於高風險族群而言，接種疫苗仍是必要的預防手段。

國內流感疫情持續升溫，有專家表示，目前國內流感病毒型別為H3N2變異株「K分支」為主，並達9成。記者翁唯真／攝影