新竹香山區19:08發生規模2.4淺層地震 最大震度1級

新竹市香山區發生規模2.4淺層地震

2026年1月22日晚上19時08分24秒，新竹市香山區附近發生一場規模2.4的地震，震源深度約7.4公里，屬於淺層地震。震央位於新竹市政府南南西方約9.3公里處。此次地震釋放的能量雖不大，但因震源淺薄，部分民眾仍有感覺搖晃。

最大震度1級地區:苗栗縣

根據中央氣象署地震觀測，本次地震最大震度為1級，出現在苗栗縣竹南地區。震度1級為微震範圍，僅於安靜狀態下可感受到輕微搖晃，並無結構損害報告。

本次地震規模2.4，屬於釋放能量較小的地震，震度均低於3級，因此暫無須進行額外震後處理措施。民眾可依照平時防震準備，保持警覺，但無需過度恐慌。

地震安全宣導提醒，室內者應保持冷靜，採取「趴下、掩護、穩住」的防護姿勢；室外者應遠離建築物及危險場所，尋找空曠地帶。地震後請檢查周圍環境與設備安全，如有異常應儘速處理並關注氣象署後續消息，預防可能的餘震。

▶看最近地震列表。（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）