新竹香山區19:08發生規模2.4淺層地震 最大震度1級
新竹市香山區發生規模2.4淺層地震
2026年1月22日晚上19時08分24秒，新竹市香山區附近發生一場規模2.4的地震，震源深度約7.4公里，屬於淺層地震。震央位於新竹市政府南南西方約9.3公里處。此次地震釋放的能量雖不大，但因震源淺薄，部分民眾仍有感覺搖晃。
最大震度1級地區:苗栗縣
根據中央氣象署地震觀測，本次地震最大震度為1級，出現在苗栗縣竹南地區。震度1級為微震範圍，僅於安靜狀態下可感受到輕微搖晃，並無結構損害報告。
本次地震規模2.4，屬於釋放能量較小的地震，震度均低於3級，因此暫無須進行額外震後處理措施。民眾可依照平時防震準備，保持警覺，但無需過度恐慌。
地震安全宣導提醒，室內者應保持冷靜，採取「趴下、掩護、穩住」的防護姿勢；室外者應遠離建築物及危險場所，尋找空曠地帶。地震後請檢查周圍環境與設備安全，如有異常應儘速處理並關注氣象署後續消息，預防可能的餘震。
▶看最近地震列表。（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言