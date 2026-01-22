台北車站危安演練落幕 交通部：4方向強化應變

快訊

中央社／ 台北22日電

為強化災害及危安應變，台北車站4鐵、4地下街及1商場今天參與無差別攻擊危安演練。交通部說，鐵道局後續將與各單位檢討防救災計畫，包括通報流程、場站應變、通報模式、指揮與分工機制。

捷運台北車站及誠品生活南西店去年12月19日發生無差別攻擊案，顯示公共運輸場站及人潮密集空間仍具潛在安全風險。

為檢討及驗證台北車站聯防應變機制，交通部發布新聞稿表示，去年12月24日「交通部軌道營運機構災害防救業務協調會報114年第2次會議」，請台鐵公司在今年1月底前，會同台北車站各共構單位及相關救災外援單位共同辦理演練，同時請鐵道局督導及全程參與。

後續經與台北市政府消防局多次討論與整合後，由台鐵與台北市政府於今天下午2時共同辦理台北車站特定區高強度無差別攻擊危安實兵演練，其中交通部政務次長伍勝園也前往現場視導。

交通部表示，這次演練主要在驗證台北車站聯合防災中心應處作為（含指揮、協調及通報等），以及現場處置（含聯防、通報、場站安全管理、外援單位救助、第一線人員風險辨識、維持運輸秩序及旅客安全調度等），檢討精進應變作為，並讓所有人員熟悉運作程序，危急時沉穩應對。

交通部指出，將責成鐵道局在演習結束後，會同台北車站共構單位參考演習成果，專案檢討車站共同防救災應變計畫書指揮、協調及通報等規範，強化整體緊急應變能力。

其中包括精進突發事件通報流程，強化橫向及縱向通報，以利指揮應變；強化場站應變功能，強化第一時間掌握狀況及協調調度能力；建立更具效率的通報模式，提升跨單位即時聯繫效能；強化指揮協調與分工機制，促進整體應變運作順暢。

台北車站 交通部 鐵道

