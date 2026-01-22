快訊

壓力成慢性失眠主因 醫：三分之一與情緒障礙有關

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
雙和醫院精神科主治醫師莊凱迪表示，臨床上最常見導致失眠的原因，仍以憂鬱、焦慮與長期壓力為主，示意圖。圖／123RF
雙和醫院精神科主治醫師莊凱迪表示，臨床上最常見導致失眠的原因，仍以憂鬱、焦慮與長期壓力為主，示意圖。圖／123RF

失眠是現代人常見困擾，背後原因卻不只是「睡不好」這麼單純，雙和醫院精神科主治醫師莊凱迪表示，臨床上最常見導致失眠的原因，仍以憂鬱、焦慮與長期壓力為主。統計顯示，約一成民眾有慢性失眠問題，其中約三分之一與情緒與壓力狀態高度相關。

莊凱迪說，日常生活中幾乎每個人都會感到焦慮或壓力，但若一整夜有一半的時間都難以入睡，且每周有三天處於此狀態，持續至少三個月以上，才會被定義為失眠症，根據臨床經驗，確診為失眠的患者，有三分之一以上都與情緒與壓力有關，過去臨床多半只能透過問診與量表評估壓力程度，較為主觀；近年則出現新工具，能以腦波分析輔助判斷壓力與情緒狀態，更加證實失眠與情緒的相關性。

莊凱迪強調，針對壓力與情緒引起的失眠，第一線建議仍是「認知行為治療」。研究顯示，完成約八次療程後，改善效果可維持半年以上，長期效益優於單純用藥。不過，由於心理治療需自費，不少民眾仍會選擇藥物治療。

他指出，不過民眾對於安眠藥物最大的疑慮在於「依賴性」，傳統的安眠藥物於臨床使用上，已逐漸減量，改採依賴性較低的藥物，另外也有新型作用機轉藥物，如食慾素，其安全性高、依賴性低，但需自費，常會讓民眾考慮再三。

不過，民眾在思考是否用藥的過程中，有部分會嘗試「偏方」，特別是「飲酒助眠」，莊凱迪說，千萬不要嘗試飲酒助眠，飲酒的成癮性不只比安眠藥還高，且傷肝傷胃，絕對不建議。至於國外常見的褪黑激素，他表示，短期調整時差尚可，但食品級產品效果易遞減，仍不適合長期使用。整體而言，若失眠已影響生活品質，應及早就醫，找出真正原因，避免自行嘗試高風險方式。

近期正逢冬季，冬季日照減少影響睡眠節律，讓不少失眠患者增加。莊凱迪說，避免季節影響睡眠，建議白天應盡量接觸自然陽光，若長期陰雨，可考慮全光譜日照燈輔助，並維持戶外活動，有助穩定生理時鐘，改善睡眠品質。

