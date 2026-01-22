快訊

蘆洲蔥油餅夫妻遭啃老逆子殺害 解剖赫見共被砍60多刀釀出血性休克

金正恩視察女湯「表情藏不住」全程盯緊緊 畫面曝光挨酸：怪到不行

勇消詹能傑殉職 救災指揮官還原「三進火場始末」同行義消聞詹喪命落淚

2026美國飲食指南解禁奶油、紅肉 專家憂損害心血管健康

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
2026年美國飲食建議引發爭議，仍應遵循多穀物類；多攝取蔬菜和水果類；適量肉、魚、蛋及奶類；少油、鹽、糖類，避免高加工食物。圖／123RF
2026年美國飲食建議引發爭議，仍應遵循多穀物類；多攝取蔬菜和水果類；適量肉、魚、蛋及奶類；少油、鹽、糖類，避免高加工食物。圖／123RF

美國公布最新版2026飲食指南，新的營養建議顛覆過去傳統飲食順序及比重，原本食物金字塔從下而上依序為穀物類；蔬菜和水果類；肉、魚、蛋及奶類；油、鹽、糖類，另包括每天喝足流質飲品。新版內容提出「倒金字塔優先法則」且將肉、魚、蛋及奶類放在頂端。中華民國血脂動脈硬化學會及台灣血脂衛教學會發表共同聲明，紅肉與乳品置於圖示頂端，恐被誤解「可優先或大量攝取」。

在舊金字塔中，穀物類占地基，蔬菜僅居次位，肉、魚、蛋、奶類吃適量，調味料最少，這樣才符合健康原則。中華民國血脂及動脈硬化學會理事長劉秉彥表示，2026年美國新出爐的飲食指引發布後，民眾都以為可以盡情吃紅肉、奶油，許多網紅也紛紛發布各種影音訊息抨擊舊版的飲食指南，引起許多專家擔憂。

這份聲明指出，學會肯定美國最新飲食指引在多項核心原則上，與長期營養科學證據一致，包括「鼓勵以全食物為主、限制添加糖、減少油炸食物、重視份量控制，以及強調膳食纖維與腸道健康的重要性。」這些內容亦與台灣長期推動的健康飲食政策相符。但是，新版飲食指引所使用的倒金字塔圖示及部分文字表述，可能導致民眾產生錯誤解讀。

例如，將紅肉與乳品置於圖示頂端、文字中優先提及紅肉作為蛋白質來源，容易被簡化理解為「紅肉可優先或大量攝取」，此一訊息與指引同時強調「飽和脂肪攝取應低於總熱量10%」的目標並不一致。豆類等植物性蛋白質在圖示中未被清楚呈現，亦可能弱化其在心血管預防中的重要性；全穀類置於圖示最底部，亦可能造成主食類不再重要的誤解。

美國心臟學會、美國營養學會及美國營養師協會，近期亦分別針對相關爭議提出審慎提醒，包括避免將「蛋白質優先」誤解為「紅肉優先」、留意鈉攝取風險，以及關注指引制定流程與科學證據整合的一致性。尤其，新指南大幅提高蛋白質建議量，並將穀物邊緣化，這些改變與部分科學證據和傳統觀念衝突。

中華民國血脂及動脈硬化學會與台灣血脂衛教協會呼籲，不宜將美國新版飲食指引簡化為飲食鬆綁或高飽和脂肪攝取的正當化依據，民眾仍應以國內指引為主要依循。面對資訊混亂，應遵循以下在地化原則：

1.遵循豆魚蛋肉順序：植物性蛋白與海鮮優先，紅肉最後。

2.選擇低脂/脫脂乳品：不要盲從美國指引的全脂奶建議，保護心血管健康。

3.注意鈉攝取：在家烹煮很好，但仍需節制鹽分使用。

4.持續減糖與全食物：這是全球共識，拒絕加工食品。

5.長者與成人分流：一般成人維持0.8至1.0g/kg 蛋白質；年長者為預防衰弱可提升至1.2g/kg。

健康飲食 美國 蛋白質

延伸閱讀

NBA／參與球員詐賭醜聞 美國男子被判處兩年監禁

格陵蘭離紐約更近！ 學者揭中共北極野心「掌握打擊美國本土最短路徑」

北車無差別攻擊演習 專家：只離10公尺一定「不要跟他肉搏」

央視記者問「斬殺線」 貝森特：不理解 是上屆政府的鍋

相關新聞

冬季嚴寒易釀心肌梗塞 醫提醒「溫差最可怕」洗澡前做1事可保命

心臟疾病在國人十大死因中排行第二，冬季天氣嚴寒，尤其容易發生急性心肌梗塞，導致病人猝死，臨床上需與死神搶命，每延後30分...

懶人包／霍諾德0防護爬台北101靠2戰鞋 沒Netflix怎看？6大Q&A解讀

以徒手攀登酋長岩震撼世界的極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將在1月24日上午9點，在台北101外牆進行無繩索、無安全防護的徒手獨攀挑戰，此舉引發各界關注，Netflix還會進行全球現場直播。 阿利克斯霍諾德是誰？為什麼要爬101、建築有何特點？《聯合新聞網》整理收看方式與常見問題，帶你在開播前完整掌握所有重點。

醫曝流感病毒「K分支」讓疫苗保護力剩1成 疾管署認了：去年7月就發現

衛福部疾管署宣導民眾踴躍施打流感疫苗，防範春節流行疫情，不過，臨床感染科醫師指出，近期流感逐漸升溫，主要原因是被國際媒體...

「香蕉拿鐵」爆紅挑戰傳統味覺！營養師：一周一杯為限 喝多暴肥傷心血管

迎接農曆馬年，便利超商推出香蕉風味拿鐵，以拿鐵基底搭配香蕉風味，喝起來像超人氣香蕉牛奶的風味，在社群上爆紅。桃園長庚醫院...

北車無差別攻擊演習 專家：只離10公尺一定「不要跟他肉搏」

台北市1219隨機攻擊案後，北市府接連舉辦2場高強度無差別攻擊演習，犯防專家指出，台灣有成熟的颱風等自然災害預防系統，但...

冬天眼睛好乾！醫生提醒這些生活習慣可能引發乾眼症

最近天氣冷颼颼，民眾在加強防寒、預防心血管疾病之餘，往往忽略了脆弱的靈魂之窗。大仁科技大學眼科副教授洪啟庭指出，冬季是眼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。