2026美國飲食指南解禁奶油、紅肉 專家憂損害心血管健康

美國公布最新版2026飲食指南，新的營養建議顛覆過去傳統飲食順序及比重，原本食物金字塔從下而上依序為穀物類；蔬菜和水果類；肉、魚、蛋及奶類；油、鹽、糖類，另包括每天喝足流質飲品。新版內容提出「倒金字塔優先法則」且將肉、魚、蛋及奶類放在頂端。中華民國血脂動脈硬化學會及台灣血脂衛教學會發表共同聲明，紅肉與乳品置於圖示頂端，恐被誤解「可優先或大量攝取」。

在舊金字塔中，穀物類占地基，蔬菜僅居次位，肉、魚、蛋、奶類吃適量，調味料最少，這樣才符合健康原則。中華民國血脂及動脈硬化學會理事長劉秉彥表示，2026年美國新出爐的飲食指引發布後，民眾都以為可以盡情吃紅肉、奶油，許多網紅也紛紛發布各種影音訊息抨擊舊版的飲食指南，引起許多專家擔憂。

這份聲明指出，學會肯定美國最新飲食指引在多項核心原則上，與長期營養科學證據一致，包括「鼓勵以全食物為主、限制添加糖、減少油炸食物、重視份量控制，以及強調膳食纖維與腸道健康的重要性。」這些內容亦與台灣長期推動的健康飲食政策相符。但是，新版飲食指引所使用的倒金字塔圖示及部分文字表述，可能導致民眾產生錯誤解讀。

例如，將紅肉與乳品置於圖示頂端、文字中優先提及紅肉作為蛋白質來源，容易被簡化理解為「紅肉可優先或大量攝取」，此一訊息與指引同時強調「飽和脂肪攝取應低於總熱量10%」的目標並不一致。豆類等植物性蛋白質在圖示中未被清楚呈現，亦可能弱化其在心血管預防中的重要性；全穀類置於圖示最底部，亦可能造成主食類不再重要的誤解。

美國心臟學會、美國營養學會及美國營養師協會，近期亦分別針對相關爭議提出審慎提醒，包括避免將「蛋白質優先」誤解為「紅肉優先」、留意鈉攝取風險，以及關注指引制定流程與科學證據整合的一致性。尤其，新指南大幅提高蛋白質建議量，並將穀物邊緣化，這些改變與部分科學證據和傳統觀念衝突。

中華民國血脂及動脈硬化學會與台灣血脂衛教協會呼籲，不宜將美國新版飲食指引簡化為飲食鬆綁或高飽和脂肪攝取的正當化依據，民眾仍應以國內指引為主要依循。面對資訊混亂，應遵循以下在地化原則：

1.遵循豆魚蛋肉順序：植物性蛋白與海鮮優先，紅肉最後。

2.選擇低脂/脫脂乳品：不要盲從美國指引的全脂奶建議，保護心血管健康。

3.注意鈉攝取：在家烹煮很好，但仍需節制鹽分使用。

4.持續減糖與全食物：這是全球共識，拒絕加工食品。

5.長者與成人分流：一般成人維持0.8至1.0g/kg 蛋白質；年長者為預防衰弱可提升至1.2g/kg。