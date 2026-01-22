中國揭新版赴台旅遊合約範本 觀光署籲小兩會協商
中國文旅部公布「大陸居民赴台灣地區旅遊合同（示範文本）」，對陸客來台消費等面向做出規範。交通部觀光署今天說，若陸方有善意恢復兩岸旅遊，應儘速回覆，透過小兩會協商觀光議題。
兩岸旅遊停滯多時，中國文旅部及市場監管總局2025年1月雖宣布恢復上海、福建團客來台，但因未具體回應「旅遊小兩會先溝通旅遊品質、公平性」等問題，而未有進一步進展。中國文旅部20日公布「2026年版團隊旅遊合同（示範文本）」，其中包括「大陸居民赴台灣地區旅遊合同（示範文本）」。
其中示範文本提供「經營大陸居民赴台灣地區旅遊業務的旅行社與大陸旅遊者之間簽訂赴台灣地區包價旅遊合同時參照使用」，3月31日起推行使用。
觀光署今天透過文字訊息回應，依據中國文旅部公布資料顯示，因應旅遊市場快速發展，原有合約示範文本難以適應市場需求，因此針對2013年至2014年間所發布團體旅遊合約範本全面修訂完善，其中包含團體境內旅遊、團體出境旅遊、來台旅遊、境內旅遊一日遊、境內旅遊組團社與地接社、研學旅遊等6種旅遊合約。
為確保兩岸旅遊交流健康有序，觀光署表示，政府先前已表明應由小兩會先就旅遊安全、品質、穩定性、公平性等事項進行溝通，以利政策順利執行。
觀光署指出，台旅會已於2025年2月聯繫陸方海旅會表達溝通的意願和項目，但陸方迄今仍未回應。若陸方有善意恢復兩岸旅遊，應可儘速回覆邀請，透過小兩會進行觀光議題協商。
