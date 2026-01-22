快訊

金正恩視察女湯「表情藏不住」全程盯緊緊 畫面曝光挨酸：怪到不行

勇消詹能傑殉職 救災指揮官還原「三進火場始末」同行義消聞詹喪命落淚

不僅霸凌女法官 法界謝宜容再爆爭議！判決不會寫「前院長會處理好」

彭婉如基金會家管員深入光復 為災後長輩年前大掃除

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

農曆年前，家家戶戶忙著整理居所、汰舊換新，然而對花蓮光復災後的高齡長者而言，災後的復原還難以完成，彭婉如文教基金會預計於24日召集30位專業家事管理員，挺進花蓮縣光復鄉展開公益清掃行動，為災後長者打造安心過年的溫馨家園。

在光復鄉衛生所、善牧基金會的協力下，家管員們將深入長者家庭，協助物資及家具入厝後的歸位、生活物品的分類收納、以及全屋環境清潔，幫助長者完成「年前大掃除」，也象徵將災後的不安與凌亂留在過去，迎向新生活的開始。

為讓家管員能無後顧之憂地投入花蓮服務，彭婉如基金將提供全額交通補助，善牧基金會則協助搭建與光復鄉衛生所的橋樑，以有長照需求的家庭為優先服務對象。

參與行動的家管員分享，年前整理對長者來說特別重要，整理好才能安心過年。我們不只是把家打掃乾淨，更是幫長者把生活重新安放，讓常用物品回到熟悉的位置，協助長者完成「除舊迎新」的關鍵一步，讓新家具真正成為迎接新年的依靠。

彭婉如基金會表示，ㄝ此次參與行動的資深家管員多為二度就業婦女，不僅在家事上細膩俐落，更深知整理環境是讓長者能真正重新「回家」，讓整理不只是勞務，而是一段溫柔的陪伴。

彭婉如文教基金會資深家事督導李思慧表示，在農曆年前協助偏鄉長者完成居家整理、安心迎新年，是家管員專業價值最具體的展現。未來將持續結合專業居家服務與公益行動，讓「家事服務」不只是專業，更是能安定家庭、幫助社會共好的能量。

災後 彭婉如 衛生所

延伸閱讀

古蹟維護壓力大…全台首學台南孔廟擴大收費區 全票漲到70元

台南孔廟門票1月30日起全面上調 全票漲至70元

過年大掃除舊拖把怎麼丟？ 環保局揭正確方法 1步做錯罰6千

塞車最宜讀書？台北國際書展打造「讀字塞車」 與閱讀寶可夢「反讀怪」

相關新聞

冬季嚴寒易釀心肌梗塞 醫提醒「溫差最可怕」洗澡前做1事可保命

心臟疾病在國人十大死因中排行第二，冬季天氣嚴寒，尤其容易發生急性心肌梗塞，導致病人猝死，臨床上需與死神搶命，每延後30分...

懶人包／霍諾德0防護爬台北101靠2戰鞋 沒Netflix怎看？6大Q&A解讀

以徒手攀登酋長岩震撼世界的極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將在1月24日上午9點，在台北101外牆進行無繩索、無安全防護的徒手獨攀挑戰，此舉引發各界關注，Netflix還會進行全球現場直播。 阿利克斯霍諾德是誰？為什麼要爬101、建築有何特點？《聯合新聞網》整理收看方式與常見問題，帶你在開播前完整掌握所有重點。

醫曝流感病毒「K分支」讓疫苗保護力剩1成 疾管署認了：去年7月就發現

衛福部疾管署宣導民眾踴躍施打流感疫苗，防範春節流行疫情，不過，臨床感染科醫師指出，近期流感逐漸升溫，主要原因是被國際媒體...

「香蕉拿鐵」爆紅挑戰傳統味覺！營養師：一周一杯為限 喝多暴肥傷心血管

迎接農曆馬年，便利超商推出香蕉風味拿鐵，以拿鐵基底搭配香蕉風味，喝起來像超人氣香蕉牛奶的風味，在社群上爆紅。桃園長庚醫院...

北車無差別攻擊演習 專家：只離10公尺一定「不要跟他肉搏」

台北市1219隨機攻擊案後，北市府接連舉辦2場高強度無差別攻擊演習，犯防專家指出，台灣有成熟的颱風等自然災害預防系統，但...

冬天眼睛好乾！醫生提醒這些生活習慣可能引發乾眼症

最近天氣冷颼颼，民眾在加強防寒、預防心血管疾病之餘，往往忽略了脆弱的靈魂之窗。大仁科技大學眼科副教授洪啟庭指出，冬季是眼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。