Google One突要求用戶「上傳身分證」惹議 消基會籲納管跨境平台

中央社／ 台北22日電
消費者文教基金會今天召開記者會，公布多起Google One長期用戶突被要求上傳身分證件等文件，否則刪除雲端資料的案例。圖／路透社
消費者文教基金會今天召開記者會，公布多起Google One長期用戶突被要求上傳身分證件等文件，否則刪除雲端資料的案例。圖／路透社

消費者文教基金會今天召開記者會，公布多起Google One長期用戶突被要求上傳身分證件等文件，否則刪除雲端資料的案例；消基會呼籲，政府應將跨境電子數位平台納入消保法管理。

對此，Google表示，Google 始終將使用者安全視為第一要務。為保護全球的使用者帳戶，在偵測到異常帳戶活動時，我們可能會要求使用者進行身分驗證。所有提交的證明文件會依據 Google 隱私權政策處理。Google隱私權政策網址：https://policies.google.com/privacy?hl=zh-TW

消基會指出，2025年10月底，多名Google One長期訂閱用戶向消基會申訴，皆因陸續接獲Google通知，表示其帳戶因「無法驗證部分資料」而被暫時停權。這些用戶多年來均持續繳費、帳務正常，卻在例行付款時被拒，系統並要求上傳「政府核發之身分證件」與「含住址的帳單文件」作為驗證依據。

消基會說，1名消費者提出證明，從2019年開始，每年固定繳新台幣900元續訂200GB雲端空間，所有付款紀錄都在Google Play帳單中，卻突然被要求交出身分證與地址作為驗證，表明若不配合，就會刪除雲端資料，消費者認為這是脅迫。

消基會說，在沒有清楚說明驗證理由的情況下，這樣的要求構成明顯的「過度蒐集」與「資訊壟斷」，且當消費者試圖聯絡Google台灣分公司時，得到的回覆卻是：「台灣辦公室僅負責市場推廣與行銷活動，並不處理消費者問題。」

消基會以Goole這起爭議案件為例，點出面對跨境平台，台灣目前制度存在三大漏洞，一是，Google AsiaPacific總部設於新加坡，台灣主管機關對其無直接裁罰權，只能「函請說明」，缺乏強制力；其次，無即時救濟機制：消費者遭停權或被迫上傳個資時，僅能透過英文表單求助，或等待自動回覆信。沒有任何「中文客服」或「緊急申訴管道」。

另外，消基會說，跨境資料流失難追查：消費者上傳的文件究竟存放何處、如何刪除、誰有存取權限，政府完全無法驗證。

消基會呼籲，將Google、Meta、Apple、Microsoft等企業納入「消費者保護法」電子交易專章，明定其在台提供服務即屬「在地營業行為」；同時，要求跨國平台在台設立法人代表，負責受理消費爭議與個資申訴。

消基會建議，結合消費者保護處、數位發展部、國家通訊傳播委員會（NCC）與金融監督管理委員會建立「快速反應窗口」，於48小時內回覆案件；同時明定驗證應採「最小化原則」，除非涉金融交易爭議，否則不得要求身分證及住址文件，並要求跨境平台每年公布「在台用戶個資蒐集與處理報告」，接受第三方稽核。

