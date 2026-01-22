醫曝流感病毒「K分支」讓疫苗保護力剩1成 疾管署認了：去年7月就發現

衛福部疾管署宣導民眾踴躍施打流感疫苗，防範春節流行疫情，不過，臨床感染科醫師指出，近期流感逐漸升溫，主要原因是被國際媒體稱為「超級病毒」的H3N2流感變異株「K分支」成為我國主流病毒株，民眾所施打的疫苗逾9成都沒有效果，即使打了流感病毒，也可能罹患重症，「民眾打疫苗，不一定擋得住病毒傳播。」

根據疾管署監測資料，今年第二周1月11日至1月17日，類流感門、急診就診達10萬4348人次，較前一周上升11.9%。更關鍵的是，急診就診病例達10.3%，已接近流行閾值11%，最快本周進入流行期，並在春節假期前達到一波高峰，單周就診人數將突破13萬至14萬人次。近四周合約實驗室監測顯示，社區呼吸道病原體以流感病毒為多，而流感病毒以A型H3N2為主。

疾管署統計，本流感季從去年10月1日至今，已累計258例流感併發重症案例，其中27例死亡。新光醫院醫務秘書、感染症醫學會秘書長黃建賢說，流感升溫，原因與A型流感H3N2病毒變異株「K分支」成為主要病毒株有關，根據國際研究，現行流感疫苗對這種變異株，只有8.7%有效，因此民眾即使打過疫苗，仍可能感染，導致病毒傳播速度快。

黃建賢說，疾管署要求民眾打疫苗，但疫苗恐已擋不住目前流行的病毒株，民眾仍可能得到流感，並併發重症。疾管署緊急呼籲，民眾若為高危險群，感染流感病毒應儘速接受抗病毒藥物治療，至於今年春節流感疫情，過去季節性流感死亡率多只有千分之一，這類新型病毒出現，恐導致死亡率上升達5倍之多。

疾管署副署長林明誠坦承，該署實驗室去年7月就監測A型流感H3N2變異株K分支，並在9月底時成為主流病毒株，病毒不斷突變，疫苗株預測要吻合有其困難，且容易發生免疫逃脫，讓民眾遭到傳染，但他指出，疫苗「還是有保護力」，尤其高風險族群接種疫苗，可降低死亡、重症風險達8成以上，為因應K分支帶來重大威脅，疾管署已擴大公費抗病毒藥物用藥對象。