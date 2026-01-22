抗極端高低溫 環境部籌設氣候調適韌性中心
總統府今天召開「國家氣候變遷對策委員會第6次委員會議」，環境部長彭啓明表示，將啟動新一期國家氣候變遷調適行動計畫，包括籌設氣候調適韌性中心，對抗極高溫與極低溫。
彭啓明在會中報告國家氣候變遷調適戰略時表示，將強化氣候變遷調適治理框架，預計2027年到2030年啟動新一期國家氣候變遷調適行動計畫，將籌設行政法人氣候調適韌性中心，面對氣候風險。
彭啓明提到，最重要的議題就是對抗極高溫與極低溫，盼降低高低溫對健康的威脅，在高溫防護上將繪製健康脆弱度地圖，透過大數據AI應用，以預警系統驅動智慧關懷，守護高齡族群免受極端高溫衝擊。
對抗極低溫的調適行動部分，彭啓明指出，將辨識低溫對國民健康及社會的風險，由環境部與衛福部共同搭建平台，跨部會及跨企業參與。
環境部日前已宣布，26日環境部與衛福部將首度召開「雙部長聯席會議」，並邀請總統府國家氣候變遷對策委員會、健康台灣推動委員會成員，針對「極端高低溫應對」、「精進空氣品質管理」及「脆弱族群防護」等核心課題整合政策資源，提升國家應對氣候風險的執行成效。
彭啓明今天也提到，「雙部長聯席會議」是希望整合氣候及健康政策以應對挑戰。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言