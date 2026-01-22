快訊

金正恩視察女湯「表情藏不住」全程盯緊緊 畫面曝光挨酸：怪到不行

勇消詹能傑殉職 救災指揮官還原「三進火場始末」同行義消聞詹喪命落淚

不僅霸凌女法官 法界謝宜容再爆爭議！判決不會寫「前院長會處理好」

澄清醫院護理師遭毆致腦震盪 護理師公會全聯會：醫療機構應落實防暴

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台中市林姓男子21日涉在中港澄清醫院毆打護理師。圖／讀者提供
台中市林姓男子21日涉在中港澄清醫院毆打護理師。圖／讀者提供

台中市澄清醫院中港院區一名急診護理師遭患者酒後施暴，導致腦震盪。護理師公會全聯會發布聲明，呼籲醫療機構落實醫療暴力防治責任，根據「醫療法」第24條規定，防制暴力並非醫事人員個人責任，而是醫療機構不可迴避的法定責任與管理義務，全國醫療機構應落實暴力通報與應變制度，並在急診、精神科、感染科等高風險單位，配置24小時保全人力，並與警政單位連線。

護理師公會全聯會指出，近年醫療暴力案件層出不窮，從言語辱罵、威脅恐嚇至肢體攻擊等形式均頻繁發生，不僅對第一線醫事人員造成身心傷害，也嚴重衝擊醫療體系正常運作，損及民眾就醫安全，全聯會對任何形式醫療暴力表達最嚴正譴責，醫療暴力並非單一偶發事件，而是制度、環境與管理未能即時回應風險所造成的結果，醫療機構必須負起責任，確保醫事人員執行業務時的安全。

除呼籲全國醫療機構建立全院熟悉的醫療暴力定義、分級通報與應變流程，確保暴力事件均可即時被通報、處理、追蹤，而非忽視或私下消化，護理師公會全聯會也建議，醫院應在高風險單位設置足夠求救設施及保全人力，並主動協助受暴人員蒐證、報案與法律諮詢，明確宣示醫療暴力零容忍，不可因行政成本、輿論等因素，勸阻院內同仁依法提告或申請相關保護的權利。

護理師公會全聯會指出，醫療暴力傷害不僅發生於當下，更可能留下長期心理創傷，醫療機構應提供心理支持、後續追蹤、公傷假與工作調整機制，協助同仁安心復職，避免惡次傷害導致人員流失，而在醫療暴力相關教育，也不可流於形式，停留在口頭宣導與海報張貼，應定期辦理情境眼賃，強化全院人員提早警覺、自我保護實務能力，落實預防勝於事後補救。

護理師公會全聯會強調，醫療暴力非醫事人員宿命，而是制度是否站在其身後的試金石，唯有醫療機構、政府與社會共同承擔責任，才能打造真正安全、尊重、可長可久的醫療職場環境，全聯會將持續監督制度落實，並與主管機關合作，確保每一位醫事人員執業尊嚴及人身安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

醫療暴力 護理師

延伸閱讀

台中男毆打護理師事件 醫師公會譴責籲嚴辦

影／男傷手腕...中港澄清醫院急診室打護理師 警：絕不寬貸

影／台中醫療暴力...男員工跨櫃台飛身阻止 同院讚：有義氣也有體能

春節慢性處方簽1月31日開領！慢箋領藥「提前14天」 小心重複計算日期白跑

相關新聞

冬季嚴寒易釀心肌梗塞 醫提醒「溫差最可怕」洗澡前做1事可保命

心臟疾病在國人十大死因中排行第二，冬季天氣嚴寒，尤其容易發生急性心肌梗塞，導致病人猝死，臨床上需與死神搶命，每延後30分...

懶人包／霍諾德0防護爬台北101靠2戰鞋 沒Netflix怎看？6大Q&A解讀

以徒手攀登酋長岩震撼世界的極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將在1月24日上午9點，在台北101外牆進行無繩索、無安全防護的徒手獨攀挑戰，此舉引發各界關注，Netflix還會進行全球現場直播。 阿利克斯霍諾德是誰？為什麼要爬101、建築有何特點？《聯合新聞網》整理收看方式與常見問題，帶你在開播前完整掌握所有重點。

醫曝流感病毒「K分支」讓疫苗保護力剩1成 疾管署認了：去年7月就發現

衛福部疾管署宣導民眾踴躍施打流感疫苗，防範春節流行疫情，不過，臨床感染科醫師指出，近期流感逐漸升溫，主要原因是被國際媒體...

「香蕉拿鐵」爆紅挑戰傳統味覺！營養師：一周一杯為限 喝多暴肥傷心血管

迎接農曆馬年，便利超商推出香蕉風味拿鐵，以拿鐵基底搭配香蕉風味，喝起來像超人氣香蕉牛奶的風味，在社群上爆紅。桃園長庚醫院...

北車無差別攻擊演習 專家：只離10公尺一定「不要跟他肉搏」

台北市1219隨機攻擊案後，北市府接連舉辦2場高強度無差別攻擊演習，犯防專家指出，台灣有成熟的颱風等自然災害預防系統，但...

冬天眼睛好乾！醫生提醒這些生活習慣可能引發乾眼症

最近天氣冷颼颼，民眾在加強防寒、預防心血管疾病之餘，往往忽略了脆弱的靈魂之窗。大仁科技大學眼科副教授洪啟庭指出，冬季是眼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。