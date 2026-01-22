澄清醫院護理師遭毆致腦震盪 護理師公會全聯會：醫療機構應落實防暴

台中市澄清醫院中港院區一名急診護理師遭患者酒後施暴，導致腦震盪。護理師公會全聯會發布聲明，呼籲醫療機構落實醫療暴力防治責任，根據「醫療法」第24條規定，防制暴力並非醫事人員個人責任，而是醫療機構不可迴避的法定責任與管理義務，全國醫療機構應落實暴力通報與應變制度，並在急診、精神科、感染科等高風險單位，配置24小時保全人力，並與警政單位連線。

護理師公會全聯會指出，近年醫療暴力案件層出不窮，從言語辱罵、威脅恐嚇至肢體攻擊等形式均頻繁發生，不僅對第一線醫事人員造成身心傷害，也嚴重衝擊醫療體系正常運作，損及民眾就醫安全，全聯會對任何形式醫療暴力表達最嚴正譴責，醫療暴力並非單一偶發事件，而是制度、環境與管理未能即時回應風險所造成的結果，醫療機構必須負起責任，確保醫事人員執行業務時的安全。

除呼籲全國醫療機構建立全院熟悉的醫療暴力定義、分級通報與應變流程，確保暴力事件均可即時被通報、處理、追蹤，而非忽視或私下消化，護理師公會全聯會也建議，醫院應在高風險單位設置足夠求救設施及保全人力，並主動協助受暴人員蒐證、報案與法律諮詢，明確宣示醫療暴力零容忍，不可因行政成本、輿論等因素，勸阻院內同仁依法提告或申請相關保護的權利。

護理師公會全聯會指出，醫療暴力傷害不僅發生於當下，更可能留下長期心理創傷，醫療機構應提供心理支持、後續追蹤、公傷假與工作調整機制，協助同仁安心復職，避免惡次傷害導致人員流失，而在醫療暴力相關教育，也不可流於形式，停留在口頭宣導與海報張貼，應定期辦理情境眼賃，強化全院人員提早警覺、自我保護實務能力，落實預防勝於事後補救。

護理師公會全聯會強調，醫療暴力非醫事人員宿命，而是制度是否站在其身後的試金石，唯有醫療機構、政府與社會共同承擔責任，才能打造真正安全、尊重、可長可久的醫療職場環境，全聯會將持續監督制度落實，並與主管機關合作，確保每一位醫事人員執業尊嚴及人身安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康