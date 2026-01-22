醫美查詢專區上線！94家診所醫師資格「空白」 衛福部要求限期改善

衛福部「美容醫學專區」已於今年1月15日上線，提供民眾查詢合法醫美診所與操作醫師資格，但平台資料顯示不全，其中有94家醫療機構未填列操作醫師。衛福部醫事司今天說明，主要與人員異動、新制資格補正及制度擴大納管有關，已請各縣市衛生局全面清查，需於1個月內完成改善，若未依法完成登錄，將依「醫療法」裁處。

衛福部去年修改「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，加嚴施作醫師資格，將醫美各種術式分成特定醫美處置、美容醫學手術及特定美容醫學手術，並設置「美容醫學專區」提供民眾查詢診所及醫師相關資訊，專區於1月15日已上線。

但有民眾發現，專區內容有缺失，曾去過的診所明明有做醫療美容處置，卻在查詢中顯示無提供服務，甚至查詢醫師專科資格出現「無」的狀況。

衛福部醫事司專委郭威中指出，依特管法規定，目前約800家診所登記，需同時登記「醫療機構條件」與「操作醫師資格」2項條件，目前有分布於14縣市的94家醫療機構，出現操作醫師資格為「無」的情況，主要原因是處於醫師轉換服務地點、或診所設立的變動階段，依法可在30天內向所在地衛生局辦理變更登錄。

郭威中說，特管辦法修正後，加嚴醫師資格，醫師從事部分手術需額外補足特定課程時數，或經過醫學會、專科學會的資格認證後，再向衛生局補齊資料。已請各地衛生局全面確認所有相關資料，若發現醫師異動後超過30天，醫療機構仍未主動向主管機關申請變更，將直接從系統中撤除該機構的特定項目登記。

郭威中表示，特管法是依據醫療法相關規定訂定，若未於期限完成，依據醫療法第62條規定，若醫療機構或操作人員異動未在30天內報請登記，將可處罰鍰5到25萬元，以確保民眾就醫安全。

郭威中也提醒，若民眾在專區內查不到診所或醫師相關資料，可各地地衛生局通報，或透過衛福部「部長信箱」投訴，交由衛生局查核，若屬實將依規定處置。