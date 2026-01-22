彰基3位老中青醫師亮眼表現 奪國際傑出發明家獎獲總統接見

彰化基督教醫學中心榮譽副院長周志中、醫療長劉森永及醫師陳良誠老中青三代醫師，憑藉臨床專業結合創新技術，榮獲「2025 IIP 國際傑出發明家獎」，今天受邀前往總統府接受賴總統接見，展現彰基在醫療創新與研發實力上的亮眼表現，他們一致感謝總院長陳穆寬的支持，才獲得殊榮。

「IIP 國際傑出發明家獎」為具高度國際指標性的創新獎項，表揚對人類福祉與產業發展具重大貢獻的創新發明者。彰基表示，彰基此次獲獎成果都源自第一線臨床需求，結合跨領域專業與科技應用，致力於提升醫療安全、優化照護流程及降低醫療人力負擔，充分實踐以病人為中心的研發精神，深獲評審肯定。

資深代表、周志中榮譽副院長榮獲「2025 IIP 國際傑出發明家獎—創新發明菁英獎」。周志中表示，此次獲獎不僅是個人榮耀，更是對彰基研究團隊多年投入研發創新的重要肯定，能夠進一步獲總統接見，深刻感受到國家對創新能量的重視，也提醒自己肩負更大的社會責任，未來將持續參與彰基創新育成研發中心的推動，促進發明成果落實於臨床與實務應用，為社會創造更多價值。

中生代代表、彰基醫療劉森永則獲「2025 IIP 國際發明家獎—國際學術創新卓越獎」。劉森永指出，創新成果的實現仰賴彰基完善的研發平台與制度支持，以及跨專業團隊的共同投入，讓他更深刻體會團隊合作與制度建構的重要性。未來期盼持續透過創新育成研發中心的陪伴與支持，協助更多臨床創意逐步落實，推動彰基醫療創新穩健向前。

年輕世代代表、醫師陳良誠榮獲「2025 IIP 國際發明家獎—國際傑出發明家發明國光獎」。陳良誠表示，感謝總院長陳穆寬的指導與提攜，讓年輕醫師能在完善且友善的研發環境中發揮創意與專長，未來將持續開發智齒牽引相關系列技術，期盼將臨床創新推向國際，讓更多患者免於智齒疾患所帶來的困擾。

彰基表示，彰基老中青三代醫師此次獲得的榮耀，來自全體同仁共同努力，及總院長陳穆寬的全力支持創新研發，打造制度完善的研發環境，讓臨床創意得以發芽、茁壯並落實於醫療現場。未來彰基將持續以創新為引擎，結合醫療專業與人文關懷，為病人提供更安全且高品質的醫療照護。 彰基醫療長劉森永（右）榮獲「2025 IIP 國際發明家獎—國際學術創新卓越獎」，他特別感謝彰基總院長陳穆寬（左）的支持及鼓勵。圖／彰基提供 彰基榮獲2025 IIP國際傑出發明家獎的3位老中青醫師，分別是榮譽副院長周志中（中）、醫療長劉森永（左）及醫師陳良誠醫師。圖／彰基提供