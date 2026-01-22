各地周五白天回暖 北台灣周末高溫達20度

氣象署表示，明天僅北海岸、大台北山區及東半部有局部降雨，白天起各地逐漸回溫；北台灣24日高溫將回升至20度，25、26日估22至24度，但27日東北季風將增強，天氣再轉涼。

中央氣象署下午發布低溫特報，今天至明天上午天氣寒冷，留意金門縣及苗栗以北，包括新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣有持續攝氏10度左右、連江縣有持續6度左右或以下氣溫（橙色燈號）；而台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市防範10度以下氣溫（黃色燈號）。

氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，強烈大陸冷氣團持續影響，但最冷的時間是今天，明天冷氣團在減弱過程中，整體雲系、水氣也會逐漸減少，僅剩迎風面北海岸或大台北山區、東半部地區有少部分局部降雨，西半部地區大致多雲到晴。

劉沛滕指出，25到26日僅東半部地區有些零星降雨，西半部持續多雲到晴。

他並提到，27日清晨有道鋒面先通過，後續東北季風增強，加上華南雲系東移，因此27日、28日上半天迎風面北部、東半部地區較容易下雨，中部地區也可能出現零星降雨。

氣溫部分，劉沛滕表示，預計明天白天北台灣高溫回升到17、18度，中南部高溫約20度，但因輻射冷卻影響，中部以北、部分南部地區仍可能出現11、12度低溫。

劉沛滕指出，24日白天將進一步回溫，北台灣高溫20度，中南部24、25度；25、26日北台灣高溫將升至22到24度，中南部高溫甚至可能來到25度左右或以上。

此外，劉沛滕表示，27、28日東北季風影響，預計將稍微轉涼，北台灣低溫約15度，白天因下雨緣故，高溫剩18到20度，中南部則須留意日夜溫差大。