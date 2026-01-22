流感K分支恐影響疫苗保護力 疾管署：仍可防重症

快訊

中央社／ 台北22日電

感染科醫師黃建賢今天示警，A型流感新變異株「K分支」具免疫逃脫，恐致疫苗效果下降、重症死亡升。疾管署表示，去年K分支在國內占比即竄升，疫苗對重症仍有8成保護力。

衛生福利部疾病管制署發言人林明誠今天接受媒體聯訪表示，今年9月已監測到K分支在社區出現，且其在流感個案占比持續增加，到11月底時竄升到9成，目前維持在8到9成間；因此維持預估疫情高峰落在春節前後，屆時單週就診人次約落在13萬。

林明誠說明，確實監測到K分支有較大的免疫逃脫風險，但疫苗仍有一定交叉保護力，尤其針對併發重症，目前所用疫苗仍有8成保護力，提醒高風險族群盡快接種疫苗，降低重症風險；至於抗藥性部分，沒有觀察到特別提高的狀況，1月20日起也已擴大公費抗病毒藥對象。

根據疾管署公告，國內公費流感疫苗選株，是依據世界衛生組織（WHO）每年對北半球建議價數（三價/四價）及抗原成分。2025至2026年疫苗所含抗原成分包含A型H1N1、H3N2，及B型維多利亞株。

新光醫院感染科醫師黃建賢今天向媒體指出，疾管署監測顯示，社區呼吸道病原體以流感病毒為多，其中流感病毒以A型H3N2為主。

黃建賢說，疫苗對原本的A型H1N1保護力可以高達96.5%，對原來的A型H3N2保護力可達72.7%，對B型保護力則可達74%。不過，因世界衛生組織選擇今年度流感疫苗用病毒株後，逐漸出現新突變K分支，具有免疫逃脫效果，導致今年流感疫苗對抗此病毒的有效力，已經不到10%，僅能倚靠交叉保護效果。

對於疫情走向預測，黃建賢說，台灣民眾防疫觀念強，許多人會自主勤洗手、戴口罩，但因外國疫情已上升，加上春節連假將至，疫情將隨人潮往來上升，預估春節疫情將上升；即使大家有戴口罩和防護，仍會在整個流感季節中陸續造成10%人口感染。

黃建賢示警，2009年流感新變異株出現時，死亡率就較往年季節性流感更高；平常季節性流感死亡率約千分之1，但2009年時死亡率上升到千分之5，因此可預測今年流感疫情會較往年嚴重，傳播速度更快，重症和死亡也會更高。

流感疫苗 死亡率 流感病毒

