冬季嚴寒易釀心肌梗塞 醫提醒「溫差最可怕」洗澡前做1事可保命

心臟疾病在國人十大死因中排行第二，冬季天氣嚴寒，尤其容易發生急性心肌梗塞，導致病人猝死，臨床上需與死神搶命，每延後30分鐘就醫時間，死亡風險就會攀升。新光醫院心臟內科主任蔡適吉指出，冷天氣導致人體血管收縮，好發心肌梗塞、腦中風，呼籲民眾多層次穿搭，洗澡時也要注意浴室溫度，若過於寒冷建議開啟暖氣機。

蔡適吉指出，冷空氣刺激交感神經，會導致血壓瞬間飆升，讓血管變窄，加上低溫導致血液濃稠度增加，血流變慢，容易形成血栓，導致心肌梗塞好發，而對於潛在心臟病患，「最危險的不是冷，而是忽冷忽熱」，溫差變化瞬間容易導致急性發作，包括起床離開被窩的瞬間，或洗澡前後脫下衣服接觸熱水時。

高齡、慢性病患冬季在生活各面向都應防範心臟疾病發生。蔡適吉說，民眾可落實多層式穿搭，隨氣溫調整穿著厚度，但務必保護頭頸部及四肢末端，維持一定體溫，為避免溫差過大釀成憾事，建議民眾洗澡前先開啟暖氣，或開啟熱水，讓浴室溫度保持在攝氏18度以上，洗完澡擦乾身體後，建議穿上衣服，在浴室中呈坐姿，1至2分鐘後在步出浴室，避免暈眩跌倒。

蔡適吉說，高血壓、高血脂、高血糖為心肌梗塞「根本火源」，慢性病患應控制三高，遠離高油、高鹽飲食習慣，戒菸並定期接受檢查，一旦發現胸悶、冒冷汗、疼痛輻射至下巴、手臂時，表示心肌梗塞即將發生，應立即撥打119求助，勿自行騎車、駕車就醫，至於坊間流傳的硝化甘油保命丸，實際上並非治療藥物，只能暫時緩解症狀2分鐘，民眾須留意不要因此延誤就醫。

急性心肌梗塞延遲治療，死亡率也會隨之上升，蔡適吉說，不少病人被送到地區醫院，發現心肌梗塞，卻無取栓設備可救治，新光醫院與北市聯醫陽明院區合作建立綠色通道，病人到院前先以手機簡訊通知，病人到院可不經急診，直接到取栓室救治，增加存活機率，最快只花17分鐘就完成治療，不僅增加患者存活率，也可減少急診壅塞。