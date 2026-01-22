快訊

勇消詹能傑殉職 救災指揮官還原「三進火場始末」同行義消聞詹喪命落淚

不僅霸凌女法官 法界謝宜容再爆爭議！判決不會寫「前院長會處理好」

台中男毆打護理師事件 醫師公會譴責籲嚴辦

中央社／ 台北22日電

台中一名男子因不願接受治療，竟出手毆打護理師，導致腦震盪等傷害。醫師公會今天嚴正聲明，強調醫療暴力零容忍，呼籲司法機關從嚴偵辦，並檢討修法完善第一線醫護安全保障。

林姓男子21日凌晨因受傷，被送到台中澄清醫院中港分院，因不願接受治療欲離院，1名男性護理師上前勸阻，卻遭林男揮拳毆打，導致腦震盪等傷害，警方獲報到場將林男依法送辦。

中華民國醫師公會全國聯合會今天聲援這名護理師表示，對此事件深感震驚與痛心，除對受傷人員表達誠摯關懷與支持外，也嚴厲譴責任何形式的肢體攻擊或言語恐嚇。

醫師公會全聯會強調，急診室是守護生命的第一線，醫療人員在高度緊繃環境下救人，卻一再成為暴力受害者，這不僅危及人身安全，更嚴重衝擊醫療體系運作與民眾就醫權益。

醫師公會全聯會表示，根據「醫療法」相關規定，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方法妨害醫療業務執行。全聯會嚴正呼籲司法機關應依法從嚴偵辦，展現政府對醫療暴力零容忍的明確立場。

醫師公會全聯會並針對司法實務提出質疑指出，近年司法機關在認定「妨害醫療業務執行」時，範圍多採取過於限縮的解釋，往往僅限於醫師正在進行特定醫療處置的「瞬間」，才認構成妨害醫療業務。

醫師公會全聯會強調，醫療照護具有高度連續性與整體性，尤其在急診室，醫護團隊在說明病情、引導治療或維持秩序時，皆屬於執行業務的一環。若因解釋過於狹隘，導致醫療人員在這些環節遭受暴力卻無法適用醫療法保障，將使現場安全防線出現重大破口。

醫師公會全聯會呼籲，主管機關與司法機關應正視此制度性問題，透過實務溝通、指引釐清甚至檢討修法，讓法律保障能真正貼近醫療現況。政府與醫療機構也應共同強化現場安全防護，不應讓醫療人員獨自承擔風險。守護醫療安全就是守護全民健康，期盼社會各界共同努力。

醫師 司法 護理師

延伸閱讀

影／男傷手腕...中港澄清醫院急診室打護理師 警：絕不寬貸

影／台中醫療暴力...男員工跨櫃台飛身阻止 同院讚：有義氣也有體能

春節慢性處方簽1月31日開領！慢箋領藥「提前14天」 小心重複計算日期白跑

急診室暴力毆護理師 台南施暴者判刑4月

相關新聞

冬季嚴寒易釀心肌梗塞 醫提醒「溫差最可怕」洗澡前做1事可保命

心臟疾病在國人十大死因中排行第二，冬季天氣嚴寒，尤其容易發生急性心肌梗塞，導致病人猝死，臨床上需與死神搶命，每延後30分...

懶人包／霍諾德0防護爬台北101靠2戰鞋 沒Netflix怎看？6大Q&A解讀

以徒手攀登酋長岩震撼世界的極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將在1月24日上午9點，在台北101外牆進行無繩索、無安全防護的徒手獨攀挑戰，此舉引發各界關注，Netflix還會進行全球現場直播。 阿利克斯霍諾德是誰？為什麼要爬101、建築有何特點？《聯合新聞網》整理收看方式與常見問題，帶你在開播前完整掌握所有重點。

醫曝流感病毒「K分支」讓疫苗保護力剩1成 疾管署認了：去年7月就發現

衛福部疾管署宣導民眾踴躍施打流感疫苗，防範春節流行疫情，不過，臨床感染科醫師指出，近期流感逐漸升溫，主要原因是被國際媒體...

「香蕉拿鐵」爆紅挑戰傳統味覺！營養師：一周一杯為限 喝多暴肥傷心血管

迎接農曆馬年，便利超商推出香蕉風味拿鐵，以拿鐵基底搭配香蕉風味，喝起來像超人氣香蕉牛奶的風味，在社群上爆紅。桃園長庚醫院...

北車無差別攻擊演習 專家：只離10公尺一定「不要跟他肉搏」

台北市1219隨機攻擊案後，北市府接連舉辦2場高強度無差別攻擊演習，犯防專家指出，台灣有成熟的颱風等自然災害預防系統，但...

冬天眼睛好乾！醫生提醒這些生活習慣可能引發乾眼症

最近天氣冷颼颼，民眾在加強防寒、預防心血管疾病之餘，往往忽略了脆弱的靈魂之窗。大仁科技大學眼科副教授洪啟庭指出，冬季是眼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。