熬夜族當心 半夜胸痛恐是「血管抽筋」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，睡眠是心血管系統重要的修復時間，建議每天保持固定睡眠時間。圖／123RF

心臟疾病的惡化，往往始於自律神經與荷爾蒙的混亂，最後影響全身生理活動。國泰醫院心血管中心主治醫師黃晨祐表示，熬夜睡眠不足或日夜顛倒，會嚴重干擾人體的生理時鐘。正常情況下，血壓在夜間應下降，讓心血管系統休息，但現代人作息紊亂，副交感神經受到抑制時，恐形成「夜間高血壓」。

黃晨祐說，夜晚是身體器官休息、放鬆血管的時間，血壓通常會比白天低10至20%。若作息混亂，負責修復與放鬆的副交感神經會受到抑制，讓夜間血壓偏高，慢慢讓血管受到損害，增加罹患腦中風、心肌梗塞甚至失智症風險。另外，高血壓讓心臟負擔大，易引發心律不整、心臟衰竭等。

黃晨祐指出，當血壓波動與交感神經過度活化，會影響心臟的電生理穩定性，導致心肌細胞的電位傳導異常。常見症狀包括心悸、胸悶、頭暈甚至暈厥。許多人在壓力大時，會感覺心臟有「漏跳一拍」或「突然重擊」，這通常是心律不整的表現，當心臟跳動速率不規則、過快、過慢，可能無法將血液運輸至全身。

另外，壓力大或自主神經失衡，亦會出現冠狀動脈痙攣。黃晨祐說，當供應心臟血液的冠狀動脈血管平滑肌突然收縮時，會形成「血管抽筋」，造成暫時性心肌缺血，引發劇烈胸痛。這種情況常發生在休息或半夜凌晨時分，即使血管沒有嚴重狹窄，血管瞬間縮窄仍可能誘發心肌梗塞或致命心律不整。

黃晨祐提醒，輪班工作者、清晨血壓高者、糖尿病或心臟病史者，或是血壓時高時低、工作壓力大的族群，要特別警覺胸痛、胸悶、胸口擠壓感等警訊，及早就醫評估。日常要建立規律作息，建議每天保持固定7、8小時的睡眠，避免熬夜與過度使用電子產品，讓自律神經正常運作。

高危險族群更要戒菸、避免過量飲酒與過量咖啡因，黃晨祐說，壓力大、作息不正常與血壓不穩定，三者相互交織，形成心血管疾病的隱形殺手。三餐要掌握均衡飲食，少鹽、少油、少刺激性食物原則，增加抗氧化物的攝取，從日常生活中培養健康習慣，遠離風險。

心律不整 睡眠 心臟病 心血管疾病 熬夜

