冬天眼睛好乾！醫生提醒這些生活習慣可能引發乾眼症

最近天氣冷颼颼，民眾在加強防寒、預防心血管疾病之餘，往往忽略了脆弱的靈魂之窗。大仁科技大學眼科副教授洪啟庭指出，冬季是眼疾高發季節，除了常見的眼中風、急性青光眼外，最多的就是「乾眼症」，許多生活習慣都可能引發。

洪啟庭表示，人類的淚液層由黏液、水樣及脂肪層組成，其中眼瞼板分泌的脂肪層負責鎖住水分。冬天因環境乾燥，加上特定生活習慣，極易導致脂肪層分泌不足，造成水樣層流失或淚液蒸發過快，引發乾眼症，進而造成角膜破損或病變。

包括圍爐取暖、長時間使用暖氣導致室內溼度過低、騎乘機車未做好防風措施等，都會加速淚液蒸發。此外長時間追劇、滑手機導致眨眼次數減少，戴隱形眼鏡睡覺，甚至躲在棉被裡用手機，都可能使眼睛過度乾燥。

部分藥物如高血壓藥、抗組織胺、安眠藥與部分精神科用藥，也會影響淚液分泌。另外菸害、空氣污染、LED燈長時間暴露、高油高糖飲食，及女性冬季化妝阻塞瞼板腺等，都可能導致乾眼症。

治療方面，洪啟庭指出，輕度患者可使用人工淚液，建議選擇不含防腐劑的單劑型產品，若發炎則可搭配消炎或免疫抑制劑。缺乏脂肪層的乾眼症患者可考慮脈衝光治療，另外有瞼板腺功能治療及淚管阻塞手術，堵住淚液流失的管道。 一名女性整夜使用暖氣機，因室內空氣溼度降低，加速淚液蒸發，大片角膜出現上皮缺損， 視力不到0.1。圖／洪啟庭提供 一名女性利用休假追劇，長期缺少眨眼使淚液分泌大幅減少，造成大片角膜點狀上皮缺損（在螢光染色下觀察）。圖／洪啟庭提供