旅途安全更安心 臺北市立聯合醫院籲旅遊用藥準備好

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

旅行出遊令人身心放鬆，然而旅途中的身體不適，不僅延誤行程，更令人遊興全無。常見的狀況像是腹瀉、便秘、消化不良、暈車暈船、頭痛或是小感冒等，若能在出發前做好自我用藥的準備，便可及時處理，讓您安心遊玩，盡興而歸。

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區藥劑科藥師許筑鈞提供六點基本用藥原則，包括一、不服用來路不明或他人提供的藥物；二、注意藥品的保存條件，避免高溫、潮濕或陽光直射。旅遊地區的極端天氣型態，可能影響藥品的保存方式，應和藥師確認藥品適宜的儲存溫度。不需冷藏的藥品應放置在陰涼乾燥的小背包內，避免直射太陽，搭飛機時應置於隨身行李，以防在高空中的溫度變化。需隨身攜帶的藥品，尤其是緊急用藥像是氣喘吸入劑或硝化甘油，在旅途中應置於隨身小旅行包，以備緊急需要，避免遺失。

三、出發前應確認藥品於保存期限內，且無變質或變色；四、旅遊藥品成分盡量以曾經服用過的成分為佳，以免造成副作用或藥物過敏；五、出國旅遊需留意各國對藥品攜帶的法規限制，以免觸法；六、兒童、孕婦、長者及特殊身體狀況，如洗腎病人更需謹慎，出發前應諮詢醫師或是藥師。

另外，針對旅遊用藥列出以下種類，包括一、個人慢性病用藥：若本身有高血壓、糖尿病、心臟病、氣喘、甲狀腺疾病等慢性病，務必攜帶足量藥品，且建議準備比實際行程多3至5天的藥量，以防行程延誤或突發狀況。藥品應保留原包裝與藥袋，並標示姓名與用法，出國旅遊者更建議攜帶醫師處方或診斷證明，以備通關或海外就醫所需。另外應把現在正在使用藥品的名稱、用法、用量以及藥物過敏史列成清單隨身攜帶，當您在旅遊當地發生藥品短缺需要購買，或是必須在當地就醫時，便能依照這份資料作為參考。

二、腸胃道用藥：旅途中飲食變化大，容易出現腹瀉、便秘、消化不良或胃痛等問題。建議攜帶止瀉藥（如：吸附型或抑制腸蠕動之藥物）、腸胃蠕動調節藥、制酸劑或腸胃藥。若前往衛生條件較不穩定的地區，可準備口服電解質粉，以預防或改善腹瀉造成的脫水。腹瀉若伴隨高燒或血便，應立即就醫，不宜自行長期服藥。

三、感冒與發燒止痛藥：氣候變化、長時間搭乘交通工具或作息不規律，容易引發感冒症狀。可準備退燒止痛藥（如：乙醯胺酚、布洛芬）、流鼻水或鼻塞藥、止咳化痰藥等。需避免同時服用多種含有類似成分的感冒藥，以免藥物過量造成肝腎負擔。

四、過敏與皮膚用藥：旅途中可能接觸花粉、塵蟎、昆蟲叮咬或不熟悉的食物，進而引發過敏反應。建議攜帶口服抗組織胺藥物、止癢藥膏或低劑量類固醇外用藥。若曾有嚴重過敏史，應遵照醫師指示攜帶急救藥物。第一代口服抗組織胺藥物較容易發生嗜睡之副作用，若需自行開車者應避免使用。對於蚊蟲叮咬，也可準備防蚊液及舒緩紅腫的外用藥品。

五、外傷基本急救用藥：旅行中難免有擦傷、割傷或扭傷情況，建議準備優碘或酒精棉片、紗布、OK繃、抗生素藥膏以及簡易彈性繃帶。還可攜帶肌肉痠痛貼布或消炎止痛藥膏，以減緩旅途中不適。

六、特殊用途藥品：容易暈車、暈船者，可事先服用止暈眩藥。鎮暈劑須在搭乘交通工具前半小時至一小時服用，但青光眼、前列腺肥大或是腸蠕動不佳的族群，請諮詢藥師選擇適用成分。搭乘長途飛機者，可攜帶人工淚液預防眼睛乾澀。前往高山地區，可依醫師指示準備高山症預防藥物。出國至流行病區前，也應諮詢醫師或藥師是否需要施打疫苗或預防性用藥。

許筑鈞表示，完善的用藥準備是安心旅遊的重要後盾。正確選擇、攜帶與使用藥品，不僅能預防突發狀況，也能在身體不適時即時處理，讓旅程更加安全、順利又愉快，但若身體極度不適，還是應該盡速尋求醫療協助。建議民眾在出發前一至兩周，攜帶個人用藥清單諮詢藥師，依照旅遊地點、天數與個人健康狀況準備藥品，並確認服用劑量、服用方式及注意事項，以期安心出遊，健康返家。

