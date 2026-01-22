台灣虎航攜手日本岡山縣、高雄捷運 打造台日三方吉祥物彩繪輕軌

台灣虎航深耕南台灣旅遊市場並強化台日觀光連結，今天宣布與高雄捷運公司、日本岡山縣三方聯手打造彩繪輕軌列車，並於高雄輕軌前鎮機廠舉行首航儀式，彩繪列車自明天起至2月22日為期一個月限定巡迴高雄街頭。台灣虎航董事長黃世惠表示，透過此次彩繪輕軌將進一步落實交通、觀光、文化的跨國整合，讓高雄觀光與日本岡山魅力在國際舞台上交互發光。

黃世惠指出，台灣虎航長期深耕日本航點，並始終看好南台灣的出國旅遊潛力，自2016年開航桃園-岡山航線後，從營運初期每周三班發展為天天飛的密集航班；2024年更開航高雄-岡山，每周三班直飛服務，滿足南部鄉親的旅遊需求，且台灣虎航更是全台唯一直飛日本岡山的航空公司，至今每周提供12個航班往返台灣及日本岡山。

台灣虎航表示，本次合作的彩繪列車塗裝設計大膽活潑，集結台日三方可愛的吉祥物，包括高雄捷運人氣王「蜜柑站長」、日本岡山的「桃太郎」以及台灣虎航「虎將」，背景巧妙結合日本岡山的地標「岡山城」、以結緣著稱的「吉備津神社」，與充滿復古風情的「倉敷美觀地區」等著名景點，象徵兩地觀光的緊密交流，同時也讓三方吉祥物入座輕軌車廂，陪伴旅客共度乘車時光。 彩繪列車集結台日三方可愛的吉祥物，陪伴旅客共度乘車時光。圖／台灣虎航提供 日本岡山縣副知事尾﨑祐子（左）、高雄捷運楊岳崑董事長（中）、台灣虎航董事長黃世惠（右）共同出席彩繪輕軌首航儀式。圖／台灣虎航提供