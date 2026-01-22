快訊

封面用「川普裸上身騎北極熊」開酸 經濟學人揭美國對歐洲真正威脅

懶人包／霍諾德0防護爬台北101靠2戰鞋 沒Netflix怎看？6大Q&A解讀

鼻上小黑痣2年變大出血 老翁確診「基底細胞癌」

中央社／ 台中22日電
光田綜合醫院皮膚科醫師何英右（圖）指出，70歲陳姓老翁起初只是鼻部出現一顆突出一公分如同痣般的小黑點，不痛不癢，沒有不適卻慢慢變大，切片檢查確認為「基底細胞癌」。（光田綜合醫院提供）中央社
光田綜合醫院皮膚科醫師何英右（圖）指出，70歲陳姓老翁起初只是鼻部出現一顆突出一公分如同痣般的小黑點，不痛不癢，沒有不適卻慢慢變大，切片檢查確認為「基底細胞癌」。（光田綜合醫院提供）中央社

70歲陳姓老翁鼻子出現一顆像痣般的小黑點，不痛不癢卻慢慢變大，本以為是外觀，2年來未理會，黑點顏色加深還出血，就醫檢查確認為「基底細胞癌」，經手術切除後恢復良好。

光田綜合醫院今天發布新聞稿指出，皮膚科醫師何英右近日收治一名70歲陳姓老翁，起初只是鼻部出現一顆突出一公分如同痣般的小黑點，不痛不癢、沒有不適，卻慢慢變大，老翁本以為外觀問題，2年來未特別理會，直到黑點顏色加深開始出血，經切片檢查確認為「基底細胞癌」。

何英右說，臨床上不少患者皆因不痛、不癢，以為只是外觀問題而拖延就醫，僅2年時間，原本如痣般的小黑點，就可能從表層病灶發展為需要手術切除的皮膚癌。基底細胞癌是皮膚癌中最常見的類型，惡性度相對較低，若未及時處理，可能持續侵犯周邊組織，導致外觀破壞。

何英右強調，皮膚癌最重要的警訊不在於像不像痣，而在於它有沒有變化。只要發現原本穩定存在的痣，突然變大、顏色改變、邊緣不規則，或出現流血、疼痛、搔癢等情形，都應盡快就醫檢查。

何英右表示，皮膚癌常與紫外線曝露密切相關，長期從事戶外工作、經常日曬的族群，罹患皮膚癌的風險相對較高，尤其臉部、鼻子、頭頸部及手臂等陽光容易照射的部位，皆屬常見好發位置。臨床上較為嚴重的病例往往發生在高齡或自我照顧能力較差的長者，因難以自行察覺皮膚變化，等到腫瘤明顯增大、侵犯較深，家屬才發現其嚴重性。

何英右強調，皮膚癌並非一夕形成，若能在初期處理，手術範圍通常較小也較能保留外觀；一旦延誤病灶侵犯加深，不僅切除範圍擴大，後續重建難度也會明顯增加。若發現皮膚出現新生腫塊或原有痣持續變化，應及早就醫評估，才能守住健康的第一道防線。

手術 臨床 癌症

延伸閱讀

削骨拔智齒苦幹1.5小時仍失敗 別人花10秒...牙醫師被求償20萬

生完5胎不科學身材！台大學霸李宓曬比基尼辣照　秀真人版「芭比腰」

無甜不歡釀大禍！6旬婦甜食吃到肝癌 醫驚：脂肪肝占6成

醫材商代刀涉密醫？ 醫師：可視為只是一隻機器手臂

相關新聞

冬天眼睛好乾！醫生提醒這些生活習慣可能引發乾眼症

最近天氣冷颼颼，民眾在加強防寒、預防心血管疾病之餘，往往忽略了脆弱的靈魂之窗。大仁科技大學眼科副教授洪啟庭指出，冬季是眼...

「香蕉拿鐵」爆紅挑戰傳統味覺！營養師：一周一杯為限 喝多暴肥傷心血管

迎接農曆馬年，便利超商推出香蕉風味拿鐵，以拿鐵基底搭配香蕉風味，喝起來像超人氣香蕉牛奶的風味，在社群上爆紅。桃園長庚醫院...

北車無差別攻擊演習 專家：只離10公尺一定「不要跟他肉搏」

台北市1219隨機攻擊案後，北市府接連舉辦2場高強度無差別攻擊演習，犯防專家指出，台灣有成熟的颱風等自然災害預防系統，但...

冬季嚴寒易釀心肌梗塞 醫提醒「溫差最可怕」洗澡前做1事可保命

心臟疾病在國人十大死因中排行第二，冬季天氣嚴寒，尤其容易發生急性心肌梗塞，導致病人猝死，臨床上需與死神搶命，每延後30分...

熬夜族當心 半夜胸痛恐是「血管抽筋」

心臟疾病的惡化，往往始於自律神經與荷爾蒙的混亂，最後影響全身生理活動。國泰醫院心血管中心主治醫師黃晨祐表示，熬夜、睡眠不...

鼻上小黑痣2年變大出血 老翁確診「基底細胞癌」

70歲陳姓老翁鼻子出現一顆像痣般的小黑點，不痛不癢卻慢慢變大，本以為是外觀，2年來未理會，黑點顏色加深還出血，就醫檢查確...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。