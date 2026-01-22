快訊

北科附工校長不適任遭改任 教育部函請北科大速派代理校長

被迫視犧牲理所當然…勇消詹能傑殉職 母淚訴：他的死不該只是一則新聞

車銀優被爆利用「母親公司」逃漏稅200億 經紀公司回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

「香蕉拿鐵」爆紅挑戰傳統味覺！營養師：一周一杯為限 喝多暴肥傷心血管

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
黑咖啡能降低心血管疾病死亡率，但加入糖、奶油、糖漿，會把益處打折，甚至變成負擔；示意圖。圖／123RF
黑咖啡能降低心血管疾病死亡率，但加入糖、奶油、糖漿，會把益處打折，甚至變成負擔；示意圖。圖／123RF

迎接農曆馬年，便利超商推出香蕉風味拿鐵，以拿鐵基底搭配香蕉風味，喝起來像超人氣香蕉牛奶的風味，在社群上爆紅。桃園長庚醫院營養師陳姿吟表示，新飲品引爆話題，挑戰傳統味覺，不過含糖飲料主要成分是蔗糖、果糖漿等，過量飲用會增加肥胖、蛀牙、心血管疾病風險，應控制飲用頻率。

國人喜愛咖啡，近四成民眾每天喝一杯，偏好拿鐵和美式。陳姿吟說，黑咖啡熱量極低，約240ml的中杯咖啡大約只有2至5大卡，接近零熱量。一杯中杯全脂牛奶拿鐵，熱量大約落在190至230大卡，若加糖會更高。而香蕉風味拿鐵使用糖漿和奶精，中杯熱量約300大卡，比原味拿鐵高出許多。

「如果想喝拿鐵又想控制三酸甘油酯，可改加低脂奶或植物奶。」陳姿吟指出，咖啡本身熱量低，但風味糖漿以及牛奶會讓總熱量上升，且糖分可能升高三酸甘油酯。對乳製品敏感者，燕麥奶是很好的牛奶替代品，對血糖調節者來說，燕麥奶可以作為較佳的飲料選擇。

而這款引起話題的香蕉拿鐵，風味飲多少有香料、調味劑等人工添加物，部分人可能引起過敏。陳姿吟提醒，如果想嘗鮮，一周一杯為限，連喝一個月恐會胖超過1公斤。「天然的最好！」使用黑咖啡加上牛奶以及半根攪成泥的香蕉，也有風味飲的效果；豆漿或燕麥奶當基底，也能增加柔順口感。

陳姿吟提醒，咖啡因的每日攝取量應在300毫克以下，約1杯大杯美式咖啡的量。若有心血管疾病、心律不整、腸胃病、長期失眠的患者，最好避免或減少攝取含咖啡因飲品，孕婦、哺乳期婦女、12歲以下兒童需更嚴格限制。

咖啡因 香蕉拿鐵 牛奶

延伸閱讀

7-11香蕉拿鐵爆紅！5款元寶印章筊免費送 網友實測口感、隱藏喝法曝光

對美投資2500億美元信保 施俊吉：潛在GDP先扣15兆台幣

酪梨油有比橄欖油還健康嗎？營養師解釋關鍵差異在「烹飪」

護心又穩血壓！營養師推薦4種日常好食材 吃對效果更加分

相關新聞

「香蕉拿鐵」爆紅挑戰傳統味覺！營養師：一周一杯為限 喝多暴肥傷心血管

迎接農曆馬年，便利超商推出香蕉風味拿鐵，以拿鐵基底搭配香蕉風味，喝起來像超人氣香蕉牛奶的風味，在社群上爆紅。桃園長庚醫院...

北車無差別攻擊演習 專家：只離10公尺一定「不要跟他肉搏」

台北市1219隨機攻擊案後，北市府接連舉辦2場高強度無差別攻擊演習，犯防專家指出，台灣有成熟的颱風等自然災害預防系統，但...

無法排除仙人掌桿菌汙染 法國進口配方奶粉業者主動回收近3萬罐

嬰兒配方奶粉又出現疑慮品項，衛福部食藥署接獲業者自主通報，由法國輸入的「新安琪兒安哺嬰兒奶粉—酸化新配方」因無法排除使用...

《向流星許願的我們》四位主演帥氣度破表 圈粉蜷川實花

因主演BL奇幻影集《向流星許願的我們》結緣的四位主演，初孟軒、鍾岳軒、余杰恩及各務孝太在劇組與粉絲間被暱稱為「流星四少」。雖然《向流星許願的我們》尚未正式開播，不過四位主演合體的話題及關注度已提前升溫。日前四人一同現身《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》展前搶先體驗場，甫到場吸引全場目光。巧合的是，四人事前完全沒有約好穿搭，卻不約而同以黑、白色系造型現身，被一旁工作人員笑稱宛如是「黑白王子組」，意外呼應展覽夢幻又極致的光影風格，默契滿分。

台灣虎航攜手高捷、日本岡山推彩繪輕軌 今首航亮相

為深耕南台灣旅遊市場並強化台日觀光連結，台灣虎航與高雄捷運公司、日本岡山縣三方聯手打造彩繪輕軌列車。今(22)日於高雄輕...

迎戰九天春節連假 eTag推道路救援與洗車加碼

即將迎接九天春節連假，為應援車主返鄉及出遊需求，遠通電收今(22)日宣布，攜手道路救援平台「全鋒事業」，針對新申辦eTa...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。