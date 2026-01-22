台灣虎航攜手高捷、日本岡山推彩繪輕軌 今首航亮相

為深耕南台灣旅遊市場並強化台日觀光連結，台灣虎航與高雄捷運公司、日本岡山縣三方聯手打造彩繪輕軌列車。今(22)日於高雄輕軌前鎮機廠舉行首航儀式，由台灣虎航董事長黃世惠、高雄捷運楊岳崑董事長以及日本岡山縣副知事尾﨑祐子共同主持，高雄市政府觀光局亦派代表與會見證。彩繪列車將於明(23)日起至2月22日為期一個月限定巡迴高雄街頭。

黃世惠表示，台灣虎航自2016年開航台北-岡山航線後，從營運初期每周三班發展為天天飛的密集航班；2024年更開航高雄-岡山，滿足南部鄉親的旅遊需求，且台灣虎航更是全台唯一直飛日本岡山的航空公司，至今每周提供12個航班往返台灣及日本岡山。台日兩地深厚的緣分，透過此次彩繪輕軌的啟動，將進一步落實交通、觀光、文化的跨國整合，讓高雄觀光與日本岡山魅力在國際舞台上交互發光。

本次合作的彩繪列車，集結台日三方可愛的吉祥物：高雄捷運人氣王「蜜柑站長」、來自日本岡山的「桃太郎」以及台灣虎航充滿活力的網紅「虎將」，背景巧妙結合日本岡山的地標「岡山城」、以結緣著稱的「吉備津神社」，與充滿復古風情的「倉敷美觀地區」等著名景點，象徵兩地觀光的緊密交流。 台灣虎航攜手高雄捷運、日本岡山縣，推彩繪輕軌，今首航亮相。圖／台虎提供