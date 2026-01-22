迎戰九天春節連假 eTag推道路救援與洗車加碼

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
遠通電收聯手全鋒事業，申辦「eTag停車扣繳」即贈15公里免費道路救援。圖／遠通電收提供
即將迎接九天春節連假，為應援車主返鄉及出遊需求，遠通電收今(22)日宣布，攜手道路救援平台「全鋒事業」，針對新申辦eTag並綁定「銀行自動儲值」與「eTag停車扣繳」服務的用戶，除贈送100元eTag儲值金，再加碼15公里免費道路救援與「洗金寶」水刀泡沫洗車，從安全保障到門面打理，全方位照顧愛車。

全鋒事業統計，台灣每年道路救援需求高達50萬件，特別是春節與228連假期間，更是車輛事故與拋錨的高峰期。高公局預估，今年春節九天連假的北上車流量最高將達平日的1.6倍，228連假也有1.3倍漲幅。面對隨車流提升的用車風險，遠通電收攜手全鋒事業主動出擊，全面強化保障力道。

遠通電收延伸事業處許耀勳協理指出，為照顧車主在連假長途行駛的擔憂，本次延伸去年廣受好評的10公里免費救援服務，有感升級至15公里。且車主只要在3月底前於遠通直營門市加辦停車會員，可再享市價300元「洗金寶」水刀泡沫洗車，適用全台400個洗車據點，讓車主不論是返鄉或出遊，都能在享受通行與停車便利的同時，多一份安心與餘裕。

許耀勳補充，因應詐騙型態不斷進化，同時申辦「eTag自動儲值」與「eTag停車扣繳」，信用卡有效的情況下並不會產生欠費，因此無須理會任何欠費通知，有效降低受騙風險。

