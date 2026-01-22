成本飆升…票價10餘年未調整 國內線航空盼調漲至少20%

國內線機票價10餘年未調整，但隨著物價波動、新機引進、高齡化問題等，經營國內線航空的業者營運也越來越艱難。國內線航空業者拋出票價調整議題，盼政府能鬆綁國內線票價的天花板限制，回應成本攀升，同時也能更優化服務品質。

華信航空總經理莊明哲表示，國內線機票票價多年未調整，但近年來經營成本大幅攀升，包括基本薪資調漲、引進新飛機及代理費用支出影響、國內人口老齡化等，航空公司成本壓力沈重。莊明哲說，因國內人口老化及小三通需求，導致半價機票的長者旅客比例從過去8-10%增至14%，這些都是航空公司需自行負擔差額，導致「飛過去卻不賺錢」。

莊明哲說，已於去年底向民航局遞件，希望調幅至少20%（約增加400元），建議未來區分離島鄉親與一般民眾票價，一般民眾票價擬採彈性變動制，依淡旺季及需求調整，離島居民票價目前則採支付票面價七成，其餘三成由離島建設條例補助。

莊明哲表示，今年華信航空將在2、3月再從法國引進2架ATR新機，預計2026年上半年完成ATR2.0機隊引進計畫，13架飛機全數到齊，4月起高雄－馬祖南竿航線將增為每周兩班（增加周一班次），方便公務與軍人往返。

此外，華信也持續布局國際航線。目前華信國際線航班是和華航合作，濕租飛機執飛，可濕租的飛機因日本法規規範無法飛日，但預計2027年第二季成立華信航空自有的A321機隊，規劃引進3到5架，以台中、高雄為基地，目標航點為沖繩、東京等東北亞地區，屆時華信的國際線航班將不再受限於濕租規定，可以順利執飛日本航點。

莊明哲說，去年度華信營收為64.7億元，主要收益來源為地勤代理，第二部分才是國內航線，今年預估持平，約65-66億元，若票價順利調漲10%，預估國內線年營收可增加約3億元，但實際獲利仍需視艙等配置而定。

交通部民航局表示，已經收到業者送件，目前正檢視中。 華信航空經營團隊今向外界展示特別製作的筆記本與紅包袋。記者甘芝萁／攝影