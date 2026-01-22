北車無差別攻擊演習 專家：只離10公尺一定「不要跟他肉搏」
台北市1219隨機攻擊案後，北市府接連舉辦2場高強度無差別攻擊演習，犯防專家指出，台灣有成熟的颱風等自然災害預防系統，但無差別攻擊具有高度不可預測性，加強教育民眾的防範意識與即時應變能力，也是重要一環。
國立中正大學犯罪防治系教授許華孚指出，隨機攻擊無法有即時的手機傳遞訊息，像地震有過5秒、10秒之後震波抵達，且犯罪者的人格疾患，沒辦法去預測，所以第一個應該要如何教育民眾，在演習的時候，遇到這種情況，身邊的人如果亮刀、亮槍，要趕快逃離。
他說，例如相隔超過30至50公尺以上，民眾可以大聲呼救，叫大家趕快撤離，若只離大概10公尺，一定要趕快逃跑，「不要跟他肉搏」。另外，要有警示鈴或用手機報警，不要大家都亂成一團，另外就是有沒有逃生、逃離的指標，是否有一些警示，如何從逃生口、樓梯跑，因為可能不只是刀械、槍、煙霧彈，也可能是汽油彈，一定要做這類的民眾教育。
「人越密集的場合越要小心」許華孚說，民眾自身要有防範意識，搭捷運、火車的時候，包括在走道、坐在車廂裡，都有可能遇到，要保持警覺的心態，不要一上車就睡覺或滑手機。
另外，一位資深警官也指出，演習一定要舉辦，但結束之後，要找專家從各不同的視角做專業的檢視和評估效度，不可辦完就沒事，像鄭捷事件，過了10多年，大家又疏於防範。
