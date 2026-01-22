快訊

《向流星許願的我們》四位主演帥氣度破表 圈粉蜷川實花

聯合新聞網／ 聯合數位文創
「流星四少」現身蜷川實花展成全場焦點，在現場與蜷川實花老師留下珍貴的合影。圖／有意思國際傳媒提供
「流星四少」現身蜷川實花展成全場焦點，在現場與蜷川實花老師留下珍貴的合影。圖／有意思國際傳媒提供

因主演BL奇幻影集《向流星許願的我們》結緣的四位主演，初孟軒、鍾岳軒、余杰恩及各務孝太在劇組與粉絲間被暱稱為「流星四少」。雖然《向流星許願的我們》尚未正式開播，不過四位主演合體的話題及關注度已提前升溫。日前四人一同現身《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》展前搶先體驗場，甫到場吸引全場目光。巧合的是，四人事前完全沒有約好穿搭，卻不約而同以黑、白色系造型現身，被一旁工作人員笑稱宛如是「黑白王子組」，意外呼應展覽夢幻又極致的光影風格，默契滿分。

展覽中大量運用花朵與蝴蝶，象徵生命的歷程與轉化，也讓四人留下深刻印象。更驚喜的是，他們還在現場與蜷川實花本人合影，蜷川實花一看到四人便笑說：「哇！被台灣的可愛男生們包圍了！」瞬間讓現場氣氛更加熱絡。四人也笑說，這次的展覽絕對會吸引不少女性觀眾，現場充滿花卉與繽紛色彩，加上蜷川實花獨有的美學風格，整體氛圍浪漫又夢幻。

首次合體欣賞大型沈浸式藝術展，四人也直呼「很新鮮」，但可以一起走進這樣沉浸式的光影世界，感覺特別不一樣。看展過程中，四人不時停下來拍照、討論，互動氛圍就像一次難得的輕旅行。聯合數位文創為《向流星許願的我們》共同出品方，也同樣為展覽的主辦單位表示：「邀請流星四少搶先體驗蜷川實花展的奇幻感，正是因為《向流星許願的我們》題材新穎又充滿奇幻，與《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》藝術世界相當契合。」

《向流星許願的我們》戲未開播人氣已爆棚，余杰恩、各務孝太、鍾岳軒、初孟軒合體欣賞展覽。圖／有意思國際傳媒提供
《向流星許願的我們》戲未開播人氣已爆棚，余杰恩、各務孝太、鍾岳軒、初孟軒合體欣賞展覽。圖／有意思國際傳媒提供
《向流星許願的我們》戲未開播人氣已爆棚，余杰恩、各務孝太、鍾岳軒、初孟軒合體欣賞展覽。圖／有意思國際傳媒提供
《向流星許願的我們》戲未開播人氣已爆棚，余杰恩、各務孝太、鍾岳軒、初孟軒合體欣賞展覽。圖／有意思國際傳媒提供

其中，杰恩對展覽中以海洋為主題的展間印象最深刻，看著魚群與流動光影，讓他忍不住想起當時拍攝《向流星許願的我們》的點點滴滴，回憶瞬間湧上心頭；而孝太則特別喜歡玻璃展間的呈現方式，透過玻璃折射出的水滴畫面，在燈光映照下顯得格外夢幻，他也忍不住讚嘆：「真的好漂亮！」初孟軒也分享，自己其實也很喜歡杰恩剛提到的展間，但在欣賞之餘，腦中會不斷浮現疑問：「蜷川實花老師為什麼會選擇用黑白來呈現？」引發他更多層次的思考。此外，展場中一處幾乎沒有色彩的空間，也讓鍾岳軒印象深刻，「一走進去，內心就會變得很平靜、很沉靜，甚至會很想一直待在那個空間裡。」他形容那是一個能讓人慢下來、重新與自己對話的地方。

《向流星許願的我們》尚未播出便已話題不斷，而「流星四少」靠著自然不做作的互動圈粉無數。他們戲外的自然互動與好感情，都讓粉絲們嗑到滿滿Boy’s Love，更讓粉絲期待值持續攀升，待「流星四少」正式在螢幕上合體時，相信將掀起更多的討論熱潮。

