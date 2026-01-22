無法排除仙人掌桿菌汙染 法國進口配方奶粉業者主動回收近3萬罐

嬰兒配方奶粉又出現疑慮品項，衛福部食藥署接獲業者自主通報，由法國輸入的「新安琪兒安哺嬰兒奶粉—酸化新配方」因無法排除使用仙人桿菌毒素原料，主動通報並預防性自主下架，食藥署食品組組長許朝凱說，業者表示疑慮產品共有2批，其中1批還未到港，將直接退貨，需辦理下架回收的品項，為每罐900克裝，共2萬9928罐。

疑慮品項「新安琪兒安哺嬰兒奶粉—酸化新配方」批號為「8000003215」，製造日期為2024年11月23日，有效期限至2027年11月16日止。許朝凱說，這批預防性下架產品，並無國內查驗登記，被列為「消費紅綠燈」黃燈，屬有疑慮產品，食藥署要求輸入業者應依「食安法」確保輸入產品衛生安全符合國內規定，如發現有危害衛生安全之虞，應通報所在地衛生局處，並配合衛生機關查核。

許朝凱指出，仙人掌桿菌容易由灰塵及昆蟲傳播汙染，食品中帶菌率可達20%至70%，食品遭汙染後大多沒有腐敗變質現象，且外觀正常，容易導致民眾忽略，導致食品中毒原因主要是冷藏不夠、保存不當，尤其是夏天存放於環境中，恐導致細菌大量繁殖產生毒素，若食用前未經撤體加熱，就會導致中毒，症狀包括嘔吐、腹瀉等。

食藥署指出，民眾若自行購得前述產品，應避免使用，並聯絡業者協助退換貨事宜，對於退換貨機制或有疑慮者，可撥打消費者處理專線0800–211–807，如在退換貨過程中，與業者產生爭議時，可依「消保法」第43條，向企業經營者、消費者保護團體或消費者服務中心等提起第一次申訴，如未獲得妥善處理者，可向地方政府消費者爭議調解委員會申請調解。