障團訴求個人助理適用範圍放寬 立院討論無共識 衛福部將推試辦計畫

身障團體去年底走上街頭，訴求「身障權法」修法，力推個人助理寫入母法，保障身障者自立生活權利。立法院21日起連續2天繼續審查「身障權法」，多名立委提案將個人助理寫入法案，明定提供食、衣、住、行、育、樂等面向協助。衛福部次長呂建德今天表示，因執行細節有待討論，條文保留至第二輪討論，衛福部將提出「整合式照顧」試辦方案，整合各級主管機關提供服務。

呂建德說，本次「身障權法」最大亮點為自立生活寫入母法，為修法重大突破，尊重身障者本身選擇及需求，提供居家、機構及個人助理等服務，讓身障者能在社區自立生活，過去自立生活相關服務，分散於各部會，包括教育部教師助理、長照居服員等面向，衛福部將提出試辦計畫，整合這些照顧資源，盼讓身障者能獲得一條龍式整合服務。

身障團體訴求，個人助理時數及使用面向都應擴大。呂建德表示，本次修法衛福部除將個人助理提升至母法位階，也改變法規用詞，過去個人助理適用範圍，僅限於「活動及社會參與」，擬改為「日常生活及社會參與」，提供所需協助，讓整體服務更有連續性與彈性，也將自立生活服務流程，加入專業團隊審查機制，提供身障者表示意見的機會。

呂建德說，為推動身障者社會參與，衛福部將整合相關司署及部會，包括長照體系、交通部、教育部、勞動部等單位，讓身障者在社會自立生活，體現聯合國身障權利公約（CRPD）歷程，委員會各黨團隊執行細節有不同意意見，但對於擴大個人助理服務方向均表示支持，衛福部將先以試辦計畫累積經驗，水平整合各部會，並落實中央與地方之間垂直整合。

呂建德說，衛福部作為身障權利主管機關，將責成實際執行各項社會福利計畫的各地方政府，要求在地方社會局處各項照顧計畫研擬過程中，須充分展現身障者等使用者意見，並要求結合長照、交通、教育、就業等資源提供服務，相關責任歸屬將在身障權法修正草案中明定，而針對各黨團所提意見，衛福部將擬定修正方向進行溝通。