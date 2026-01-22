中級山成中年人心臟殺手 搜救教官：獵奇縱走成致命風險
「中級山是中年人的心臟殺手。」登山搜救教官江宇川指出，近年中級山事故型態由迷路轉為突發心血管疾病，不少山友倒下後送醫前即OHCA，主因是低估風險、準備不足。
江宇川表示，近年登山熱潮持續升溫，民眾對百岳已有完整觀念，體能訓練、裝備、通訊與緊急藥物準備齊全，但往往將中級山誤當郊山健行或百岳前的訓練路線，多以一日行程輕裝上山，忽略潛藏風險。
他指出，中級山事故常見原因包括體力不支、跌倒、骨折等創傷，以及迷路。以中部谷關七雄熱門路線最頻繁。過去迷路是中級山主要事故，但近年突發心血管疾病為主，往往在送醫前就無呼吸心跳，令人惋惜。江宇川提醒，對中壯年族群而言，激烈運動加上三高問題，尤其容易誘發腦心血管疾病。
登山前若未充分暖身，且為不拖累隊友而快步行進，身體尚未適應就承受高強度負荷，容易出現體力不支、心悸或呼吸困難。江宇川強調，登山屬「由慢而快」運動，需要讓肌肉和心肺逐步啟動，才能負荷越來越大的體力消耗。
此外，網路效應加劇中級山風險。部分山友追求獵奇走法，開發「O型」、「L型」縱走，甚至越野跑路線。以谷關七雄為例，除了流行「八唐縱走」、「尾東縱走」、甚至還有「蝶夢八唐」曲折走法，雖然可看到更多美景，行程至少增加三分之一，對體能、耐力與專注力消耗大，事故風險隨之升高。
谷關七雄多陡坡與拉繩地形，本就難度不低。波津加山（台語「坡真斜」）以陡峭爬升聞名，也是最常發生心血管疾病的山頭。
他建議，登山民眾至少應攜帶備用糧食、充足飲水，確保通訊設備與簡易避難裝備。有心血管疾病或慢性病史者，更應隨身攜帶緊急藥物，放在胸前口袋易取位置，「準備充足，關鍵時刻才能救自己一命」。他強調，登中級山不容掉以輕心，每一次輕忽都可能危及生命。
