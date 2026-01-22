台北車站下午無差別攻擊演練發細胞簡訊 民眾驚「歹徒在哪?」

台北市1219隨機攻擊案後，北市府與交通部下午2時至3時將舉辦北車特定區高強度無差別攻擊危安實兵演練，並在下午2時18分，發送細胞簡訊。

相較上一次北市府在北捷舉辦的高強度演習，簡訊範圍為市府轉運站半公里，台北車站特定區是全國唯一的五鐵共構車站，除了是首都圈最重要陸上交通樞紐外，每天出入民眾多達60至80萬人次，占地廣大、地下空間複雜，這次簡訊範圍達「台北車站半徑1公里」。讓民眾熟悉細胞簡訊接收，達到重大災害事件發生時即時避難效果。

細胞簡訊內容為「[演練][疏散避難]1月22日14:05於台北車站發生重大治安案件，為維護人身安全，請保持冷靜、就近找掩護躲避，避免圍觀。台北市政府1999。」有民眾收到簡訊說，發生什麼重大事件?「歹徒在哪?」

下午台北車站舉辦的「北車特定區高強度無差別攻擊危安實兵演練」演練項目包括煙霧彈、多名歹徒攻擊、逃竄，封鎖追緝和制伏等狀況。

北市府表示，演練包含歹徒在台鐵月台丟擲煙霧彈、台北車站U-3共構區歹徒攻擊民眾、歹徒攜帶爆裂物逃竄至地下街區、台北車站東三門廣場大量傷患搶救及前進指揮所開設、演練部隊集結。

北市政府強調，透過高強度、趨向真實的演練驗證重要車站的聯防機制，方能確保災害發生時將傷害降至最低。另外第三場高強度演練將與新北市政府共同舉辦，在連結雙北的捷運大橋頭和台北橋站。