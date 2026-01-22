腳趾傷口長久不癒 小心是全身血管堵塞警訊

70多歲鍾姓老翁因腳趾一處不起眼小傷口，長時間治療卻遲遲未癒，原以為只是皮膚問題，未料竟牽扯出嚴重全身血管病變。

鍾翁日前到嘉義市天主教聖馬爾定醫院心臟內科醫師曾宥翔就醫，檢查發現雙下肢動脈嚴重阻塞，住院治療期間更突發急性心肌梗塞，所幸即時搶救才撿回一命。醫師提醒，腳部傷口久治不癒，往往不是單純外傷，而是全身血管堵塞重要警訊。

院方指出，鍾姓老翁罹患糖尿病已超過20年，日前因腳趾磨破皮形成小傷口，自行擦藥、服用口服藥物治療，卻始終不見改善，傷口反而逐漸擴大並出現壞死現象。親友察覺情況異常，建議盡速就醫，才轉至聖馬爾定醫院進一步檢查，並由心臟內科收治住院。檢查發現，鍾翁雙下肢膝蓋以下主要血管幾乎全面阻塞，血流嚴重不足。曾宥翔嘗試以氣球擴張術改善血管狹窄情形，但因阻塞程度過於嚴重，手術未能成功，只能先持續傷口換藥與密切觀察，並評估是否需截肢。

未料治療期間再度出現危機。鍾翁某日晚間突然感到胸痛、呼吸困難，抽血檢驗顯示心臟酵素明顯上升，確診為急性心肌梗塞。由於患者已在院內，醫療團隊立即啟動緊急處置，將其轉入心臟加護病房，隔日進行心導管手術，成功置入2支塗藥支架，最終順利脫離險境並平安出院。

曾宥翔說，傷口長期不癒是「周邊動脈阻塞性疾病」（PAOD）典型表現之一。此類患者常見症狀包括下肢痠麻、疼痛、走一小段路就必須停下休息的間歇性跛行，以及足部或腳趾傷口難以癒合等。其主要成因多為動脈粥狀硬化，導致血管狹窄甚至阻塞，使血液無法順利供應至下肢。

更值得警惕的是，PAOD並非只影響下肢血流，而是全身血管疾病的警訊。研究顯示，約六至七成的PAOD患者，同時合併心肌梗塞或腦中風等重大心腦血管疾病，比例明顯高於一般族群。曾宥翔強調，早期發現與治療是避免截肢與致命心血管事件關鍵。透過踝肱指數（ABI）檢測、血管超音波等檢查，即可快速評估下肢血流狀況；若及早介入，配合藥物治療、血糖血壓血脂控制，以及戒菸、減重等生活型態調整，多數患者都能有效延緩病情惡化。

曾宥翔提醒糖尿病患者、三高族群、年長者、吸菸者及肥胖者，都是周邊動脈阻塞的高風險族群，千萬不要輕忽腳上小傷口。若出現下肢疼痛、麻木、走路容易疲累，或傷口久久無法癒合等情況，應及早就醫檢查，才能保住雙腳，更重要的是保住生命。 嘉義市天主教聖馬爾定醫院心臟內科醫師曾宥翔提醒糖尿病患者、三高族群、年長者、吸菸者及肥胖者，都是周邊動脈阻塞的高風險族群，千萬不要輕忽腳上小傷口。圖／聖馬爾定醫院提供