文化幣運動幣擴大發放對象 逾263萬人受惠

中央社／ 台北22日電

行政院會今天討論文化幣運動幣等執行規劃及成效，運動部今年將青春動滋券轉型運動幣，發放對象由青年族群擴大至16歲以上全民，預計透過抽籤發放60萬份500元的運動幣，且開放購買運動裝備；文化幣也擴大發放範圍，13歲至22歲民眾都能獲得每人1200點的文化幣；兩者合計逾263萬人受惠。

行政院發言人李慧芝主持行政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中聽取「文化幣、客家幣、運動幣之執行規劃及成效」後指示，請部會及地方政府共同支持推廣，要透過政府領頭、民間共同參與，培養全民藝文、運動消費習慣及深耕客家文化，促進整體產業提升。

對於文化幣成效與調整，根據文化部次長王時思在院會後記者會說明，文化部在民國112年開始發行文化幣，台灣成為亞洲第一個推動文化禮金政策的國家，今年將從原先的13歲至15歲每人600點，擴大為13歲至22歲每人1200點，總計發放203.6萬人。

王時思說，文化幣從今年1月1號開始發放到第19天，已經有超過4成符合資格的人領取，約有81.4萬人，推動成效良好。

青年動滋券則轉型運動幣，發放對象從原先16歲到22歲的青年，擴大為年滿16歲以上國民，皆可在26日起至2月8日止登記抽籤，抽取共60萬份等同新台幣500元的運動幣，用於「做運動、看比賽、添裝備」等運動消費。其中添裝備每人最高可抵用200元，藉以讓資源平均善用。

對於青春動滋券過去3年領券率都偏低，運動幣能否改善此問題且擴及全民，運動部長李洋在院會後記者會表示，運動幣提升為全齡使用，今年也增「添裝備」的使用範圍，也能讓民眾在觀看比賽感受運動魅力。

他還說，台北市目前已經提出與運動幣合作的可能性，運動部也預期與其他部會如文化部等有聯合加碼政策宣導。

至於客委會去年推出的1000元客家幣，發放對象包含通過114年客語認證者、獲表揚的歷年客語家庭成員，以及18歲至49歲中籤抽籤民眾，使用期限自去年8月1日至今年6月底止。而結算至去年底，累計消費金額將近1億元，其中逾7成屬跨居住地消費。

客委會主委古秀妃在院會後記者會表示，客家幣領用率達40%，到今年6月底都還能使用，新一階段正研議店家使用範圍還有年齡放寬等措施，但涉及預算，仍在研議階段。

