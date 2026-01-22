合歡山間歇冰霰 台14甲線、台8線夜間預警封閉

快訊

中央社／ 南投縣22日電

合歡山今天降冰霰，由於路面仍有結冰機率，交通部公路局宣布，台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺、台8線107至110公里處大禹嶺段，下午5時至明天上午8時預警封閉。

合歡山今天間歇降冰霰，不過道路未有明顯積雪、結冰，仍吸引「追雪族」不畏低溫上山賞景；交通部公路局中區養護工程分局中午發布訊息表示，依目前氣象情資顯示，受強烈大陸冷氣團影響，省道台14甲線3000公尺以上、台8線高海拔路段有路面結冰機率。

中區養護工程分局表示，為維護用路人安全，台14甲線指標18公里處南投縣翠峰至41.5公里處花蓮縣大禹嶺，及台8線107至110公里處大禹嶺路段，今天下午5時預警封閉，車輛只出不進；23日上午8時視天氣及路況，再決定限加掛雪鍊車輛通行或開放通行。

中區分局也表示，台14甲線31.7公里處武嶺至32.7公里處松雪樓路段崎嶇蜿蜒，車輛易打滑，此路段將雙向封閉管制，禁止通行；另外，因應合歡山公路夜間封閉，台8臨37線中橫便道增開下午5時30分通行班次，僅限大梨山地區農產運輸貨車由德基往谷關。

