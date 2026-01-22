全台首座！南投氦氣球樂園試營運時間曝光 開放3天2類人優先試乘

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯九九峰氦氣球樂園預計2月11日啟用，試營運至14日將優先開放南投縣民、草屯鎮民預約試乘。圖／AI合成圖，南投縣政府提供
南投草屯九九峰氦氣球樂園預計2月11日啟用，試營運至14日將優先開放南投縣民、草屯鎮民預約試乘。圖／AI合成圖，南投縣政府提供

南投縣斥資5.22億元在草屯打造九九峰遊憩園區，也是全台首座氦氣球樂園，民眾可搭乘氦氣球直上150米高空，俯瞰烏溪沿線景致；縣府表示，現正進行氦氣球運轉檢測，預計2月11日啟用試營運，開放縣民、鎮民優先預約體驗試乘。

草屯九九峰以陡峭鋸齒狀尖峰和獨立山頭連綿組成，屬於台灣三大火炎山地形之一，縣府看準當地山勢地景特殊，且廣及台中霧峰、太平，視野開闊優美，可俯覽烏溪沿線景致，具空域發展條件，進而規畫打造全台第一座氦氣球觀光遊樂區。

縣府編列5.22億元開發九九峰氦氣球樂園，其興建採低衝擊、友善環境工法，結合九九峰地區山勢與自然景觀，依地形條件規畫生活區、試膽區、體驗區及探索區等多元分區設計，2022年10月動工，耗時3年多，預計今年春節正式迎賓。

縣府表示，九九峰園區建築硬體工程已完竣，廠商進駐展開內部裝潢，向法國採購引進的最新型Aero30NG超輕型球體也已運抵園區，現正加緊安裝建置辦理試運轉檢測安全及查驗作業，若天候允許，預計1月28日進行氦氣球升空測試。

由於，九九峰氦氣球樂園將搭配南投燈會活動，在農曆春節期間正式開園迎賓，為確保遊憩品質，已規畫於2月11日啟用，試營運至14日，將優先開放鎮民、縣民預約試乘，同步收集民眾試乘意見，以利後續相關設施流程及行銷推廣改進。

縣府表示，氦氣球試營運期間，將以鋼索控制氦氣升降繫留，載客直上150米高空欣賞九九峰周邊美景；如何試乘，初步規畫採網路限額預約，開放鎮民、縣民分開登記，預計2月初才會正式對外公告開放登記時間、試乘梯次及名額。

