動滋、客家幣領取率低 官員急刺激買氣

動滋券、客家幣領取率偏低，官員設法以新規定與優惠刺激民眾領取！運動部、客委會22日報告運動幣（原動滋券）與客家幣未來發放規劃。針對低發放率問題，運動部長李洋表示，會限制買裝備的額度，並鼓勵民眾看比賽與運動；客委會主委古秀妃表示，會研議擴大適用範圍與年齡，但需視總預算編列狀況。

運動幣可買裝備

運動部表示，動滋券自112年推行以來，已累積逾193萬人領券，之後「青春動滋券」將轉型為「運動幣」，發放對象由原本的青年族群擴大至16歲以上全民，預計發放 60萬份500元的運動幣，延續「做運動」、「看比賽」類別，本次新增「添裝備」抵用最高2百元，民眾可用於購買運動鞋服、器材。

客委會則介紹說，客家幣發放對象包括通過114年客語認證者、獲表揚之歷年客語家庭成員，以及18至49歲中籤抽籤民眾，自114年8月1日使用至12月31日，已累計消費金額近1億元，其中逾七成屬跨居住地消費。另外，客家幣的使用期限到今年6月底，目前已經發放超過28萬份千元數位客家幣。

增加合作與適用範圍

但媒體質疑，「青春動滋券」近年來領取率僅5成，去年更是下跌至23%，未來運動幣要如何提高領取率？運動部長李洋回應說，因此本次增加「添裝備」，但也設下2百元門檻避免過度集中，而在「做運動」、「看比賽」方面，台北市有表達合作意願，過去也曾與文化部一起推動聯合加碼，會進一步研議刺激措施。

同樣的問題，客委會主委古秀妃回應說，114年的領取率有40%以上，客家幣到今年6月底還可使用，未來會研議擴大店家與區域適用範圍，還有年齡層擴大，但因為牽涉預算（總預算尚未審議），因此還在討論中。

