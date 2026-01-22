男尾牙續攤唱歌中突倒地…救回恐變植物人 妻泣訴曾出現3症狀

快訊

29歲女模柯柯5年前腦瘤才康復！去年確診罕見癌症今晨病逝

聯合新聞網／ 綜合報導
近日氣溫變化大，容易誘發心肌梗塞，醫師提醒，溫差大比低溫更致命。本報資料照片
尾牙季正值高峰，醫護人員提醒民眾注意心臟健康。ICU護理師林婷在臉書分享，一名體重過重且患有三高的男子，尾牙後續攤至深夜，從KTV被緊急送醫時已處於OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。雖經過15分鐘CPR及多次電擊成功救回，但因腦部缺氧過久，男子未來極可能面臨植物人風險。林婷感嘆，其實這次事件早在發病前，心肌梗塞的警訊就已經出現。

經心導管檢查確認，男子為心肌梗塞患者。救回一命後，他胸口遍布CPR按壓痕跡，肋骨亦斷了數根。林婷指出，男子過去曾有高血壓、高血脂，加上體重過重、抽菸、喝酒、不運動等不良生活習慣，使心臟健康風險累積，原本可能只是輕微的心絞痛，卻最終釀成危及生命的事件。

事發前，男子曾在逛賣場時出現胸悶、喘、冒冷汗的症狀，但因休息後感覺緩解，並未就醫。林婷提醒，這些短暫症狀往往就是心肌梗塞的早期警訊，民眾切勿忽視。她強調，「每次幾分鐘就好像沒事，但這其實是心肌梗塞在敲門」，若不及時就醫，下次可能直接造成猝死。

林婷呼籲，特別是冬季、尾牙季將近時，有三高或不良生活習慣的民眾應提高警覺。活動後若出現胸悶、胸痛、喘等症狀，務必立即就醫，避免意外發生。她也提醒大家，把這個訊息分享給身邊親友，平安健康最重要，切勿因小症狀而延誤救治。

尾牙季正值高峰，醫護人員提醒民眾注意心臟健康。ICU護理師林婷在臉書分享，一名體重過重且患有三高的男子，尾牙後續攤至深夜，從KTV被緊急送醫時已處於OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。雖經過15分鐘 CPR 及多次電擊成功救回，但因腦部缺氧過久，男子未來極可能面臨植物人風險。林婷感嘆，其實這次事件早在發病前，心肌梗塞的警訊就已經出現。

