憂福隆鹽寮海灘消失 民團籲速拆核四碼頭

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
今天上午拆核四促進會於立法院群賢樓前舉行記者會，要求拆除核四碼頭，避免福隆鹽寮黃金沙灘消失，福隆沙灘長期變化觀察者楊貴英出席。記者曾原信／攝影
今天上午拆核四促進會於立法院群賢樓前舉行記者會，要求拆除核四碼頭，避免福隆鹽寮黃金沙灘消失，福隆沙灘長期變化觀察者楊貴英出席。記者曾原信／攝影

核四促進會今天偕同台灣綠黨、台灣野蠻心足生態協會以及凱達格蘭文史工作室於立法院群賢樓前舉行記者會，呼籲盡速拆除核四碼頭，避免鹽寮福隆沙灘黃金沙流失。

民團指出核四及核四碼頭興建，已經導致鹽寮、福隆沙灘黃金沙大量流失，從民國84年第四季至114年10月21日止，已經流失5至11公尺，且台電核工部門蓄意隱瞞黃金沙流失的檢測資料，民團更指出，經濟部所提出「鹽寮、福隆沙灘現地驗證規劃會議」涉嫌報告不實。

今天上午拆核四促進會於立法院群賢樓前舉行記者會，要求拆除核四碼頭，避免福隆鹽寮黃金沙灘消失。記者曾原信／攝影
今天上午拆核四促進會於立法院群賢樓前舉行記者會，要求拆除核四碼頭，避免福隆鹽寮黃金沙灘消失。記者曾原信／攝影
今天上午拆核四促進會於立法院群賢樓前舉行記者會，要求拆除核四碼頭，避免福隆鹽寮黃金沙灘消失，台灣野蠻心足生態協會專職律師蔡雅瀅（右）、福隆沙灘長期變化觀察者楊貴英（左）出席。記者曾原信／攝影
今天上午拆核四促進會於立法院群賢樓前舉行記者會，要求拆除核四碼頭，避免福隆鹽寮黃金沙灘消失，台灣野蠻心足生態協會專職律師蔡雅瀅（右）、福隆沙灘長期變化觀察者楊貴英（左）出席。記者曾原信／攝影
今天上午拆核四促進會於立法院群賢樓前舉行記者會，要求拆除核四碼頭，避免福隆鹽寮黃金沙灘消失，拆核四促進會總幹事楊木火發言。記者曾原信／攝影
今天上午拆核四促進會於立法院群賢樓前舉行記者會，要求拆除核四碼頭，避免福隆鹽寮黃金沙灘消失，拆核四促進會總幹事楊木火發言。記者曾原信／攝影

