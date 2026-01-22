民團：政府能源轉型打假球 空汙常被排除在職業病認定之外
前總統蔡英文2021年3月臉書貼文指出，燃煤發電的占比預計2025年下降為27%，但該承諾徹底跳票。工傷團體也批，能源政策的失敗就是政府在能源轉型上打假球，而空汙造成的健康衝擊往往被排除在職業病認定之外，制度形同虛設。
工作傷害受害人協會的專員賀光卍表示，空汙不是環境問題，而是結構性的職業傷害，職業病認定常常卡在一個荒謬的標準，到底是工作因素超過50%，還是環境因素超過50%？很多醫師說環境因素比職場因素更大，因此拒絕開立職業病診斷書，這就代表空氣汙染造成的健康傷害，會被排除在職業傷害之外，但環境中的工業空汙，這些就是工作傷害。
賀光卍指出，根據勞保局的認定數據，台灣每年被認定的職業病只有200多件，其中致癌類更是少得可憐，但台灣有1000多萬名勞工，代表職業病「看得到、吃不到」，制度形同虛設，國家明知燃煤造成空汙並帶來健康風險，卻任由制度把這些風險排除在補償之外，這讓國家成為結構性的職災共犯，能源轉型不能只談供電穩定，更要將空汙與職業健康納入補償與政策評估。
賀光卍表示，能源配比532（燃氣50％、燃煤30%、綠能20%）跳票，是政治誠信的破產，政府不能一邊說全世界都做不到，一邊用這個理由來掩飾當初的承諾，這就是政府在能源轉型上打假球，而這個假球的代價是民眾用自己的健康和生命來承擔健康成本。
