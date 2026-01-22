國旅房價少6元好有感？ 觀光署分析2特性才貴 易放大民眾感受

國人愛旅遊，近來時有「國旅不如出國」的討論，普遍認為住宿房價太貴，是讓人國旅卻步關鍵。觀光署19日公布的「來台旅客消費及動向調查報告」，指去年1至9月平均房價較前1年全年少6元，也引起熱議。觀光署表示，旅宿價格呈現因地區、時段與房型而異的分布狀況，連假期間或熱門區域的高價房型，較容易放大民眾對價格偏高的感受，與平日淡季或全年平均情形並不完全相同。

國旅市場慘澹還是興盛？觀光署日前發布的新聞稿，指2024年國人國內旅遊總支出達5158億元，創下歷史新高，較疫情前的2019年成長超過3成，分析數據顯示「短時多次」微旅行成新主流。

觀光署說，近來部分熱門景點在人潮上的起伏，引發外界對國內旅遊是否降溫的討論。不過，若把視角拉回整體市場數據，國旅並未退場，而是逐漸轉換樣貌。

從出遊次數來看，變化同樣明顯。觀光署表示，2024年國內旅遊達2億2203萬旅次，較2019年增加31.36%。這代表國人並非減少出遊，而是調整了出遊節奏。相較過去集中於連續假期、一次安排多天行程的模式，近年更多人選擇利用周末或短假期進行短程旅行，「短時、多次」的微旅行逐漸成為生活的一部分。

觀光署表示，這樣的轉變，也讓旅遊人潮不再高度集中於少數時段與指標景點，而是分散至城市街區、生活型場域與不同區域。從單一地點觀察，可能會感覺人潮有時明顯、有時冷清，但整體來看，出遊頻率與消費規模，仍在不同時間點持續累積。去年前3季國內旅遊總次數已達1.86億旅次，較2024年同期成長12.57%。即使部分時段受到天候因素影響交通與景點營運，整體旅遊需求仍維持雙位數成長，顯示國旅正逐步走向更平均、全年分散的發展型態。

觀光署表示，國內旅遊逐步從過去以單一人潮或特定景點判斷表現的方式，轉向以出遊頻率、消費結構與產值累積作為觀察核心。國旅市場已逐漸形成穩定的基本盤，若以近年旅次規模與出遊行為變化推估，國旅總次數有機會在今年維持於2億旅次以上的水準。