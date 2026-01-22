身權法納自立生活個人助理 衛福部擬提整合試辦計畫

立法院衛環委員會近日審查身心障礙者權益保障法修正草案，衛福部次長呂建德今天表示，這次修法納入自立生活與個人助理，因涉及各機關，衛福部將提出整合式照護試辦計劃，並責成地方政府融入使用者意見。

立法院社會福利及衛生環境委員會21日審查身心障礙者權益保障法修正草案，其中有關身心障礙者自立生活的關鍵條文，不僅有政院版草案，朝野立委紛紛提出版本，不過委員會昨天討論仍未達共識，條文先予以保留。

立法院衛環委員會今天繼續審查身心障礙者權益保障法修正草案，呂建德會議休息時間接受媒體訪問，談及自立生活的關鍵條文保留。他表示，一般照顧通常分為居家或機構，不過自立生活是身心障礙者權利公約（CRPD）中最重要的精神，這次修法將自立生活與個人助理等文字納入身權法母法。

呂建德表示，民團訴求身心障礙者回歸社區生活，但涉及部會分散在教育、勞動、長照、交通等機關，衛福部會提出「整合式照護」的試辦計劃，以一條龍方式做垂直與水平整合；另一方面，為體現生活照護與社會參與，衛福部會責成各地方政府研擬照護計劃時，充分融入身心障礙者或使用者意見。

談到關鍵條文暫時保留，呂建德表示，經過第1輪審查後，衛福部會整合朝野立委意見，於第2輪審查時提出修正文字。

媒體詢問，何時會展開試辦計畫。呂建德表示，衛福部將盡快研擬。