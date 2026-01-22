抗凝血、降血壓藥過年恐短缺 卓揆令嚴防：絕對不能出差錯
過年前又傳缺藥，包括抗凝血劑、降血壓藥等6項藥品受影響。行政院長卓榮泰指示衛福部持續跟國內外藥廠、藥商協調供應，啟動預防機制，若業者未依規定通報藥品短缺系統，要依法處理，並請政務委員陳時中協調各方資源，確保充分供應，「絕對不能出任何差錯」。
台灣第一三共股份有限公司15日發函給醫療院所及藥局，部分藥品因國外製造廠ERP系統異常，導致供應延遲，可能發生短期缺貨情形，受影響品項涵蓋抗凝血劑、降血壓藥等，包括不同劑量的里先安膜衣錠、雅脈膜衣錠、舒脈優膜衣錠等6項藥品。
卓榮泰今天在行政院會中指出，衛福部記取過去經驗，提前部署春節各種急診量能，也成立輕急症中心，符合民眾需求；同時也請各個醫療機構院所，中央地方全力來配合，期待今年的春節是平安、健康的春節。
對於過年前又傳缺藥，卓榮泰表示，藥品供應也是重要一環，無論是高血壓藥或抗凝血藥，都是民眾在健康上所需要的，請衛福部持續跟國內外藥廠藥商協調持續供應，也請國內各藥局在供應上保持穩定，讓國人能夠得到必需的安全保障。請衛福部準備啟動預防機制，適時有效因應問題。
卓榮泰提到，針對藥品短缺通報系統，如果業者沒有符合規定，要再強力要求，如果有觸法要依法來處理，希望穩定藥品供藥，絕對不能出任何差錯。請衛福部全面的因應，也請政務委員陳時中協調各方資源，能夠充分的供應。
