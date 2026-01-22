聽新聞
0:00 / 0:00
中了可秒辭職！這名越南移工是1200萬大吉利頭獎首位贏家
今年第1個「1200萬大吉利」刮刮樂頭獎1200萬元幸運中獎人出爐，一名年輕的越南男性移工，刮中大獎；這位幸運兒買了幾張刮刮樂，刮到一半，靈光閃現，想摸摸彌勒佛的肚子並講中文許願中大獎，果然彌勒佛加持不挑國籍，幸運刮中1200萬元。
今年度首波刮刮樂新品6日才推出，「1200萬大吉利」是其中一款，每張售價1000元，是面額1000元刮刮樂中頭獎金額最高的遊戲，頭獎1200萬元共有8個，二獎100萬元多達200個，頭獎及二獎獎項個數皆破紀錄為歷年最多，總中獎率70％。
台彩表示，今年全國首位刮出「1200萬大吉利」頭獎是位年輕越南籍男性移工，賣出這張大獎刮刮樂的彩券行是位於高雄市岡山區新樂街的籤上籤彩券行。
代理人林小姐轉述，當天有3名越南籍客人一起來彩券行買刮刮樂，其中1人連續買好幾張「1200萬大吉利」，刮到最後1張時，他抬頭看到店裡供奉的彌勒佛笑得燦爛，突然靈機一動，一手拿著刮到一半的「1200萬大吉利」，另一手輕摸彌勒佛的肚子，用不太標準的中文虔誠地說:「希望這張讓我中大獎」，沒想到竟幸運刮中頭獎1200萬元。林小姐開心地說，原來彌勒佛好運加持是不挑人、不分國籍的。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言