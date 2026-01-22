快訊

削骨拔智齒苦幹1.5小時仍失敗 別人花10秒…牙醫師被求償20萬

川普對格陵蘭「終極方案」！傳加碼每人發3000萬 但有1前提

免費好康不要貪！LINE曝最新盜帳號手法 要這資訊「就是詐騙」

誰說坐月子一定要喝麻油雞？營養師揭傳統兩作法恐愈吃愈胖

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市聯醫分享，現代產婦坐月子除了藥膳補湯，更應回歸健康飲食的原則。圖／北市聯醫婦幼院區提供
北市聯醫分享，現代產婦坐月子除了藥膳補湯，更應回歸健康飲食的原則。圖／北市聯醫婦幼院區提供

媽媽產後坐月子是影響產後恢復、長期健康的重要關鍵，台北市立聯合醫院今分享，傳統大量進補與全酒料理已不完全適合現代產後媽媽，反而可能造成肥胖，建議回歸均衡營養原則，補充六大類食物、控制咖啡因攝取，再搭配適度運動。

北市聯醫婦幼院區營養科主任林詠霈說，過去農業社會，婦女長期從事繁重勞務，體力與健康狀況較差，傳統月子飲食強調進補調養、全酒料理，幫助產婦恢復元氣。隨著生活型態及健康觀念的改變，現代產婦的身體狀況也不同於以往，過度進補反而可能造成產後肥胖、代謝負擔等問題。

林詠霈指出，現在「坐月子」的飲食，除了藥膳補湯，更強調均衡營養的重要性，一是「均衡攝取6大類食物」，各類食物有不同生理功能，全穀雜糧類提供醣類能量來源，豆魚蛋肉類有著可建造修補組織的蛋白質，蔬菜的膳食纖維與維生素能幫助腸道蠕動與整體代謝。但坐用子期間常常攝取過多蛋白質、蔬果不足，應特別注意均衡搭配。

她說，二是「避免全酒料理」，酒精可引出藥材藥效，對於虛寒體質有祛寒效果，但酒精也會影響傷口癒合，加重發炎反應。另，酒精影響寶寶生長發育，哺乳媽媽若想吃米酒料理，建議開蓋燉煮讓酒精完全揮發，飲用酒精量不宜超過每天每公斤0.5公克，食用後2個小時再哺餵母乳，避免嬰兒不慎攝取到酒精。

再者「減少加工食物」，林詠霈說，速食雞塊，魚丸、臘腸等加工食品含有較高鹽分及脂肪，奶茶、可樂也含較多精緻糖類。高鹽、高油、高糖的食物都不利於血糖、血壓及血脂肪的控制；加工食物含無機磷鹽類，可能影響鈣質吸收，建議月子期間盡量避免食用。

林詠霈指出，四是「避免過量咖啡因」，咖啡因會透過乳汁傳給寶寶，可能會影響寶寶的睡眠及成長發育，至於紅茶、巧克力、可樂等容易被忽略的飲品也都含有咖啡因，應間隔4小時後再哺乳。

她建議，五「增加蔬菜水果攝取」，蔬果富含膳食纖維，可促進腸道健康，預防便祕，並含有豐富維生素C，可促進鐵質吸收、維持免疫力，建議每天至少攝取3份蔬菜、2份水果，才可達到建議量。

最後，林詠霈建議「適度運動有助於體態恢復」，避免產後肥胖並減少日後罹患代謝症候群或其他慢性病機會。她提醒，每位產婦的健康狀況、體質與飲食習慣皆不相同，若對於月子的內容或營養補充有疑問，婦幼院區設有飲食指導門診，由專業營養師提供個別化的建議。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

咖啡因 酒精 飲食習慣

延伸閱讀

飲酒不能暖身 天冷進補小心讓心血管受雙重壓力

新生兒數創新低！ 晚婚生得少…台灣人重視「產後護理」

薑母鴨、麻辣鍋怎麼吃才健康？營養師點出關鍵眉角

酪梨油有比橄欖油還健康嗎？營養師解釋關鍵差異在「烹飪」

相關新聞

旅客注意！北車今辦「無差別攻擊危安實兵演習」 時間、影響範圍看這查

台北市1219隨機攻擊案後，今天在台北車站特定區舉辦「無差別攻擊危安實兵演習」。台鐵公司提醒，本次演習特色為「實地、實景...

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

出國旅遊，無論是跟團或自由行，守時都是相當必要的條件。近日有台灣人搭乘郵輪至日本宮古島旅遊，因錯過下船通關時間，竟致電台灣駐外館處，要求入境審查人員回港口幫忙辦理入境手續，避免後續行程泡湯。台北駐日經

兩波冷空氣接力逼台！大雨持續到明晨 周末放晴回暖這時又變天

目前受到強烈大陸冷氣團影響，各地都有明顯低溫出現，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，明天開始回溫且持續至下周一，下周...

屏東海生館必看巨藻是塑膠？館方曝「真假混搭」原因：魚類仍會棲息

國立海洋生物博物館(屏東海生館）「世界水域館」展區中的巨大海藻林，向來是遊客們喜愛拍照打卡的熱門景點之一。有遊客好奇在Threads上詢問：「屏東海生館這一片玻璃到底要多少錢？有沒有專家？」意外釣出大批網友歪樓討論巨藻其實是特殊塑膠製成的，並非是真的巨藻。

她怨網購書籍「內頁竟要自己剪」 內行急阻：這是毛邊收藏版

一名女網友昨(21)日在Threads發文抱怨，從博客來訂購書籍後，打開卻發現書頁的邊緣未裁切，閱讀時必須從夾縫中看文字，直呼「買一本書為什麼要買家自己剪？」貼文曝光後引發大批網友留言，多數網友為原PO釋疑，表示這其實是張愛玲毛邊收藏版。

旅客務必提早安排行程！台北車站下午「無差別攻擊演練」

台北市1219隨機攻擊案後，北市府與交通部今天下午2時至3時將舉辦北車特定區高強度無差別攻擊危安實兵演練，並讓民眾熟悉細...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。