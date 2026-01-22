夜櫻、茶席、慢遊程 日月潭櫻花季打造春季觀光亮點

2026日月潭櫻花季登場，九族文化村與暨南國際大學粉紅花海接力綻放，大片櫻花林鋪陳湖光山色，白天賞花、夜間夜櫻相映成趣，結合茶席、市集與低碳遊程，展現日月潭春季最浪漫風景。

日管處表示，九族文化村是日本櫻花協會認證的海外賞櫻名所，今年適逢開園40周年，推出「2026九族櫻花祭」，自1月31日至3月8日舉行。園區種植超過6000棵櫻花，包括百重櫻、富士櫻、吉野櫻，以及全台唯一的「白色戀人」台灣雪櫻，花期接力綻放至3月。園內並設置巨大招財貓「九萬兩」互動裝置，增添拍照話題。

除了日間賞櫻，2月14日至3月8日登場的「台灣第一夜櫻」更是重頭戲，遊客可提著限量免費燈籠漫步櫻花林，系列表演如「太鼓迎春」、「YOSAKOI 舞蹈快閃」及震撼的「夜舞祭」火舞秀，將原民熱情與櫻花美學完美融合，帶動夜間人潮與住宿消費。

暨南國際大學則於1月15日至2月22日舉辦櫻花季，上千株八重櫻、山櫻花遍布校園草地，今年活動主打「低碳、文藝、在地」，規畫了結合「櫻花、茶道、音樂、咖啡」的系列活動。遊客可在繁花盛開的櫻花樹下，參與精緻的櫻花茶席，品茗在地茶香。周末還有「小農市集」與「親子放風遊程」，結合埔里在地吉祥物「噗哩」，提供遊客紓壓的森林系賞櫻體驗。

日管處指出，除了九族和暨南大學，伊達邵、慈恩塔、金龍山及魚池、信義鄉多處路段，也是熱門賞櫻路線，並同步推出「搭好行抽好禮」，鼓勵民眾搭乘台灣好行，落實永續觀光。 九族文化村園區櫻花樹超過六千棵，加上獨有的夜櫻，白天、夜晚都有不同的賞櫻感受。圖／九族文化村提供 國立暨南大學開闊的綠色草皮搭配粉紅色的櫻花，在樹下賞櫻品茗浪漫滿分。圖／暨南大學提供