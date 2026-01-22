夜櫻、茶席、慢遊程 日月潭櫻花季打造春季觀光亮點
2026日月潭櫻花季登場，九族文化村與暨南國際大學粉紅花海接力綻放，大片櫻花林鋪陳湖光山色，白天賞花、夜間夜櫻相映成趣，結合茶席、市集與低碳遊程，展現日月潭春季最浪漫風景。
日管處表示，九族文化村是日本櫻花協會認證的海外賞櫻名所，今年適逢開園40周年，推出「2026九族櫻花祭」，自1月31日至3月8日舉行。園區種植超過6000棵櫻花，包括百重櫻、富士櫻、吉野櫻，以及全台唯一的「白色戀人」台灣雪櫻，花期接力綻放至3月。園內並設置巨大招財貓「九萬兩」互動裝置，增添拍照話題。
除了日間賞櫻，2月14日至3月8日登場的「台灣第一夜櫻」更是重頭戲，遊客可提著限量免費燈籠漫步櫻花林，系列表演如「太鼓迎春」、「YOSAKOI 舞蹈快閃」及震撼的「夜舞祭」火舞秀，將原民熱情與櫻花美學完美融合，帶動夜間人潮與住宿消費。
暨南國際大學則於1月15日至2月22日舉辦櫻花季，上千株八重櫻、山櫻花遍布校園草地，今年活動主打「低碳、文藝、在地」，規畫了結合「櫻花、茶道、音樂、咖啡」的系列活動。遊客可在繁花盛開的櫻花樹下，參與精緻的櫻花茶席，品茗在地茶香。周末還有「小農市集」與「親子放風遊程」，結合埔里在地吉祥物「噗哩」，提供遊客紓壓的森林系賞櫻體驗。
日管處指出，除了九族和暨南大學，伊達邵、慈恩塔、金龍山及魚池、信義鄉多處路段，也是熱門賞櫻路線，並同步推出「搭好行抽好禮」，鼓勵民眾搭乘台灣好行，落實永續觀光。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言