快訊

削骨拔智齒苦幹1.5小時仍失敗 別人花10秒…牙醫師被求償20萬

川普對格陵蘭「終極方案」！傳加碼每人發3000萬 但有1前提

免費好康不要貪！LINE曝最新盜帳號手法 要這資訊「就是詐騙」

聽新聞
0:00 / 0:00

防熱水器一氧化碳中毒有五要 更換或遷移彰化縣最高補助1.2萬

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
連日寒流來襲，使用燃氣熱水器如因通風不良，容易發生一氧化碳中毒事故，彰化縣消防局除提醒民眾檢查外，還提供燃氣熱水器遷移或更換補助。 圖／消防局提供
連日寒流來襲，使用燃氣熱水器如因通風不良，容易發生一氧化碳中毒事故，彰化縣消防局除提醒民眾檢查外，還提供燃氣熱水器遷移或更換補助。 圖／消防局提供

連日寒流來襲，使用燃氣熱水器如因通風不良，容易發生一氧化碳中毒事故，彰化縣消防局除提醒民眾檢查外，還表示從1月1日起，凡經消防局評估有燃氣熱水器遷移或更換需求者，低收入戶最高可補助1萬2千元，一般戶（含中低收入戶）也可獲最高3千元補助。

消防局表示，去年12月11日國立聯合大學5名學生在校外租屋處，疑因燃氣熱水器通風不良，發生一氧化碳中毒事故，所幸及時發現送醫後均無生命危險；去年2月鹿港某社區也曾發生一氧化碳中毒案件，造成3人受傷，幸即時送醫並無大礙，建議民眾及早檢視家中燃氣熱水器設備，並善用政府補助改善居家安全。

彰化縣消防局為提升民眾居家用氣安全，降低一氧化碳中毒風險，除持續縣民宣導正確使用燃氣熱水器的重要性外，多年來也都提供實質補助，凡經消防局評估有燃氣熱水器遷移或更換需求者，低收入戶最高可補助1萬2千元，一般戶（含中低收入戶）也可獲最高3千元補助，去年即有104戶獲得補助，今年將持續辦理，期望減輕民眾經濟負擔，同時強化居家安全防護。

為確保熱水器使用安全：彰化縣消防局提醒民眾務必遵守「五要」原則：

一、要保持環境通風：避免陽台違規加裝門窗或晾曬大量衣物導致 空氣不流通。

二、要有安全認證：選購貼有CNS國家標準及TGAS台灣瓦斯器具安全標誌的合格熱水器。

三、要選擇正確的型式：室內應使用強制排氣式熱水器，屋外式熱水器則應設置於室外空曠處。

四、要注意安全的安裝：請具有專業執照人員及熱水器承裝業依規定施作。

五、要注意平時的檢修：定期檢查燃氣熱水器及排氣管線是否老化、鬆脫或堵塞。

連日寒流來襲，使用燃氣熱水器如因通風不良，容易發生一氧化碳中毒事故，彰化縣消防局除提醒民眾檢查外，還提供燃氣熱水器遷移或更換補助。 圖／消防局提供
連日寒流來襲，使用燃氣熱水器如因通風不良，容易發生一氧化碳中毒事故，彰化縣消防局除提醒民眾檢查外，還提供燃氣熱水器遷移或更換補助。 圖／消防局提供
連日寒流來襲，使用燃氣熱水器如因通風不良，容易發生一氧化碳中毒事故，彰化縣消防局除提醒民眾檢查外，還提供燃氣熱水器遷移或更換補助。 圖／消防局提供
連日寒流來襲，使用燃氣熱水器如因通風不良，容易發生一氧化碳中毒事故，彰化縣消防局除提醒民眾檢查外，還提供燃氣熱水器遷移或更換補助。 圖／消防局提供
連日寒流來襲，使用燃氣熱水器如因通風不良，容易發生一氧化碳中毒事故，彰化縣消防局除提醒民眾檢查外，還提供燃氣熱水器遷移或更換補助。 圖／消防局提供
連日寒流來襲，使用燃氣熱水器如因通風不良，容易發生一氧化碳中毒事故，彰化縣消防局除提醒民眾檢查外，還提供燃氣熱水器遷移或更換補助。 圖／消防局提供

熱水器 一氧化碳中毒 燃氣

延伸閱讀

冷颼颼 …彰化縣48小時90人急病送醫 8人無呼吸心跳

基隆小隊長捨身殉職！消防局臉書黑白哀悼：記得祢為救人犧牲自己

室內開火通風不良…年貨試吃會釀一氧化碳中毒「13人送醫」 主辦單位曝光

年貨試吃會釀一氧化碳中毒 身體不適送醫人數增至13人

相關新聞

旅客注意！北車今辦「無差別攻擊危安實兵演習」 時間、影響範圍看這查

台北市1219隨機攻擊案後，今天在台北車站特定區舉辦「無差別攻擊危安實兵演習」。台鐵公司提醒，本次演習特色為「實地、實景...

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

出國旅遊，無論是跟團或自由行，守時都是相當必要的條件。近日有台灣人搭乘郵輪至日本宮古島旅遊，因錯過下船通關時間，竟致電台灣駐外館處，要求入境審查人員回港口幫忙辦理入境手續，避免後續行程泡湯。台北駐日經

兩波冷空氣接力逼台！大雨持續到明晨 周末放晴回暖這時又變天

目前受到強烈大陸冷氣團影響，各地都有明顯低溫出現，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，明天開始回溫且持續至下周一，下周...

屏東海生館必看巨藻是塑膠？館方曝「真假混搭」原因：魚類仍會棲息

國立海洋生物博物館(屏東海生館）「世界水域館」展區中的巨大海藻林，向來是遊客們喜愛拍照打卡的熱門景點之一。有遊客好奇在Threads上詢問：「屏東海生館這一片玻璃到底要多少錢？有沒有專家？」意外釣出大批網友歪樓討論巨藻其實是特殊塑膠製成的，並非是真的巨藻。

她怨網購書籍「內頁竟要自己剪」 內行急阻：這是毛邊收藏版

一名女網友昨(21)日在Threads發文抱怨，從博客來訂購書籍後，打開卻發現書頁的邊緣未裁切，閱讀時必須從夾縫中看文字，直呼「買一本書為什麼要買家自己剪？」貼文曝光後引發大批網友留言，多數網友為原PO釋疑，表示這其實是張愛玲毛邊收藏版。

旅客務必提早安排行程！台北車站下午「無差別攻擊演練」

台北市1219隨機攻擊案後，北市府與交通部今天下午2時至3時將舉辦北車特定區高強度無差別攻擊危安實兵演練，並讓民眾熟悉細...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。