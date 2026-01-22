防熱水器一氧化碳中毒有五要 更換或遷移彰化縣最高補助1.2萬

連日寒流來襲，使用燃氣熱水器如因通風不良，容易發生一氧化碳中毒事故，彰化縣消防局除提醒民眾檢查外，還表示從1月1日起，凡經消防局評估有燃氣熱水器遷移或更換需求者，低收入戶最高可補助1萬2千元，一般戶（含中低收入戶）也可獲最高3千元補助。

消防局表示，去年12月11日國立聯合大學5名學生在校外租屋處，疑因燃氣熱水器通風不良，發生一氧化碳中毒事故，所幸及時發現送醫後均無生命危險；去年2月鹿港某社區也曾發生一氧化碳中毒案件，造成3人受傷，幸即時送醫並無大礙，建議民眾及早檢視家中燃氣熱水器設備，並善用政府補助改善居家安全。

彰化縣消防局為提升民眾居家用氣安全，降低一氧化碳中毒風險，除持續縣民宣導正確使用燃氣熱水器的重要性外，多年來也都提供實質補助，凡經消防局評估有燃氣熱水器遷移或更換需求者，低收入戶最高可補助1萬2千元，一般戶（含中低收入戶）也可獲最高3千元補助，去年即有104戶獲得補助，今年將持續辦理，期望減輕民眾經濟負擔，同時強化居家安全防護。

為確保熱水器使用安全：彰化縣消防局提醒民眾務必遵守「五要」原則：

一、要保持環境通風：避免陽台違規加裝門窗或晾曬大量衣物導致 空氣不流通。

二、要有安全認證：選購貼有CNS國家標準及TGAS台灣瓦斯器具安全標誌的合格熱水器。

三、要選擇正確的型式：室內應使用強制排氣式熱水器，屋外式熱水器則應設置於室外空曠處。

四、要注意安全的安裝：請具有專業執照人員及熱水器承裝業依規定施作。

五、要注意平時的檢修：定期檢查燃氣熱水器及排氣管線是否老化、鬆脫或堵塞。 連日寒流來襲，使用燃氣熱水器如因通風不良，容易發生一氧化碳中毒事故，彰化縣消防局除提醒民眾檢查外，還提供燃氣熱水器遷移或更換補助。 圖／消防局提供 連日寒流來襲，使用燃氣熱水器如因通風不良，容易發生一氧化碳中毒事故，彰化縣消防局除提醒民眾檢查外，還提供燃氣熱水器遷移或更換補助。 圖／消防局提供 連日寒流來襲，使用燃氣熱水器如因通風不良，容易發生一氧化碳中毒事故，彰化縣消防局除提醒民眾檢查外，還提供燃氣熱水器遷移或更換補助。 圖／消防局提供