飲酒不能暖身 天冷進補小心讓心血管受雙重壓力

中央社／ 台北22日電

天冷讓人不禁想進補養身。國健署提醒，低溫易致血管收縮、血壓升高，若同時攝取高鹽、高油或含酒精補品，易讓心臟與血管承受雙重壓力，尤其酒精反會讓中心體溫下降。

氣象署發布低溫特報，今、明兩天強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷，宜蘭縣、金門縣、苗栗以北地區包括新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣，留意有持續攝氏10度左右的氣溫，連江縣可能有持續6度左右或以下的氣溫（橙色燈號），台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市防10度以下的氣溫（黃色燈號）。

天氣濕冷讓人不禁想要吃麻油雞、羊肉爐、薑母鴨等熱呼呼的料理，保暖同時進補禦寒。不過衛生福利部國民健康署署長沈靜芬透過新聞稿提醒，高油高鹽與酒精反可能讓心臟與血管承受寒冷外的第2重壓力，三高與慢性病族群、長者及心血管高風險者須特別注意保暖與飲食，以降低心臟病與中風急性發作風險。

國健署提供進補4大重點，第1為補湯清淡不重鹹，湯品選擇多蔬菜、避免加工湯底與高鈉火鍋料，遵循「三低一高（少油、少鹽、少糖、高纖）」飲食原則。

第2，不飲酒暖身，國健署指出，一般誤認喝酒可以暖身，因為酒精讓皮膚的微血管擴張，產生感到暖意的錯覺，但若熱量從皮膚血管散失，反而造成身體內部的中心體溫下降。

第3，外出穿著要注意。國健署說明，進出室內戶外應注意溫差變化，注意頭頸部及四肢末端保暖，以多層次穿著，方便隨著溫度變化來穿脫衣物。

第4，警覺就醫徵兆，國健署表示，若出現胸悶、胸痛、呼吸困難等心臟疾病症狀，或無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作等中風警訊，請立刻撥打119，把握黃金治療時間。

天冷更是「顧健康」的重要時刻。沈靜芬呼籲，圍爐與進補之餘，別忘了量血壓、注意保暖、規律服藥，守護心臟與慢性病健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

