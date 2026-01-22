屏東海生館必看巨藻是塑膠？館方曝「真假混搭」原因：魚類仍會棲息

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
屏東海生館巨藻缸採「真假混搭」，部分巨藻為特殊塑膠材質。 圖擷自國立海洋生物博物館官網
國立海洋生物博物館(屏東海生館）「世界水域館」展區中的巨大海藻林，向來是遊客們喜愛拍照打卡的熱門景點之一。有遊客好奇在Threads上詢問：「屏東海生館這一片玻璃到底要多少錢？有沒有專家？」意外釣出大批網友歪樓討論巨藻其實是特殊塑膠製成的，並非真的。

有網友解釋原po所指巨藻缸前方的透明牆面，其實並非是玻璃，而是壓克力，因為台灣地震頻繁，若使用玻璃恐會有爆掉碎裂的風險，當初在蓋建該場館時，是先將壓克力放入後，才蓋上屋頂，且因施工方式屬於專利，在施工時還全程保密進行。就價格上，有網友表示，這一大片壓克力共是6片(3大3小)厚度為56公分的鑄造壓克力，依該深度推斷1平方公尺可能需造價15萬左右，1片含組裝大概是新台幣3千萬元。

但網友討論最熱烈的並非是壓克力的造價，而是海生館中最具代表性、讓遊客看不膩的「巨藻森林」展示區，部分海藻其實是塑膠製作。不少人直呼知道真相後感到「幻滅」，但曾參與造景的業者與專業人士則現身留言，指出這樣的設計背後其實有其專業與環保的考量。

一名前造景廠商透露，海生館許多展缸內的海草、珊瑚，甚至遠景中的魚、蝦、貝類，部分都是仿真模型固定於缸內。一方面是因為活體的維護難度極高，另一方面則是部分物種難以取得，或已不易合法引進，因此透過模型維持完整的生態景觀呈現。

有館方與水族專業人士補充說明，巨藻展示區其實採取「真假混搭」方式。真正的巨藻需從美國加州空運來台，每次進口費用約是新台幣50萬元，且因氣候與水質差異，通常難以存活超過半年，有時甚至不到三週便開始枯萎。為了穩定展示效果，館方因此引入特殊塑膠材質製成的人工巨藻，其密度低於海水，可模擬巨藻在水中飄動的自然姿態。

事實上，海生館館員曾揭露，巨藻缸展示理念重在「生態重建」與「整體生態系呈現」，而非單一物種的真偽。即使使用人工模型，魚類仍會自然棲息、穿梭其間，甚至表現出偽裝與覓食行為，顯示人工巨藻同樣能被生態系接受。館方強調，減少從野外採集生物是海洋保育的重要原則，未來仍將持續投入研究，希望突破巨藻人工繁殖技術瓶頸，以活體取代模型，讓展示更加貼近自然。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

