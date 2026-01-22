守護春節食安 竹市府免費發過氧化氫簡易試劑…居家可檢測

農曆春節將至，為提升市民食品安全自我把關能力，新竹市政府推動「食品安全簡易試劑」免費領取活動，即日起開放免費領取「過氧化氫簡易試劑」，民眾可於上班日上午9時至下午5時到衛生局10樓服務台或三區衛生所索取，針對常見於豆製品及其他加工食品中的「過氧化氫」，自行居家檢測，盼透過實際行動，讓民眾在家也能安心檢測、吃得更放心。

衛生局指出，過氧化氫（H2O2），俗稱雙氧水，可做為食品殺菌劑，具有漂白、防腐效果等用途，常使用於豆製品（豆腐、豆干、干絲、麵腸）加工過程，依據食品添加物使用範圍及用量標準規定，食品中不得殘留。民眾可透過簡易試劑自行進行初步檢測，提高對食品安全的警覺與防護能力。

衛生局也提出過氧化氫自行檢驗三步驟，第一步是取食材，取少量未經烹煮的食品（如豆製品、米麵及部分加工食品），切成小塊以便檢測。第二步是滴試劑，依照產品說明，將過氧化氫簡易試劑滴入食品中1至3滴。第三部是看結果，留意顏色或反應變化，並依試劑說明書判讀結果。

衛生局呼籲，食品業者於春節期間落實自主管理，遵守食品安全相關法規，共同守護年節食品安全。民眾選購食品時應優先挑選包裝完整、標示清楚的產品；購買散裝食品時，務必確認中文標示完整，包括品名、產地、製造日期及有效日期，避免購買來源不明的食品。此外，選擇食材時應盡量挑選接近原色的食品，避免過於鮮豔或過白的產品，以確保年節飲食安全無虞。

市長高虹安表示，食品安全是市府的重點工作之一，為守護市民「食」的安心，市府推動多項食品安全管理措施，包括發放食安簡易試劑、加強食品業者各節慶專案稽查、辦理餐飲業者衛生管理分級評核，推出「食在優良 竹選友善」食鑑線上地圖，並鼓勵全民監督檢舉。藉由政府管理、產業自律及全民參與，以維持市民「食」的安心並落實「健康安心」的施政理念。